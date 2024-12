Le "pho" et le "nem" vietnamiens conquièrent les convives italiens

L'ambassade du Vietnam en Italie, en coordination avec la compagnie aérienne nationale du Vietnam, Vietnam Airlines, a organisé la première Journée du "pho" et du "nem" en Italie le 12 décembre afin de promouvoir la culture culinaire et le tourisme vietnamiens.

L'événement placé sur le thème "pho et nem : les chemins menant à la gastronomie vietnamienne – la ligne aérienne directe Vietnam-Italie à partir de juillet 2025" a suscité la présence de près d’une centaine d’invités dont les représentants d'agences de voyages, de compagnies aériennes, de médias, des représentants de ministères italiens à Rome, le corps diplomatique et des organisations internationales.

Les participants ont regardé un clip présentant comment préparer le "pho" et le "nem", deux plats nationaux du Vietnam, qui sont également honorés dans le top 10 des plats les plus délicieux du monde. Ces deux plats, avec la combinaison parfaite d'ingrédients simples et d'épices sophistiquées, sont devenus des symboles indispensables dans la vie culinaire des Vietnamiens.

Lors d'une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Valentina Muiesan, représentante du ministère italien des Affaires étrangères, s'est déclarée convaincue que cet événement et l'ouverture d'un vol direct entre Hanoï et Milan contribueraient à promouvoir davantage les activités touristiques et les échanges commerciaux entre les deux pays.

L'Organisation mondiale du tourisme classe le Vietnam parmi les 20 pays ayant le plus grand potentiel touristique, notamment en matière de cuisine de rue qui figure toujours au premier rang mondial.- VNA/VI