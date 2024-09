Le quatuor à cordes Bond jouera à Hanoi pour venir en aide aux sinistrés de Yagi

BOND présente une musique énergique et classique qui brise toutes les visions traditionnelles et rigides de la musique classique. Photo gracieuté de Bond Quartet



Le quatuor à cordes britannique Bond se produira au Centre national des conférences de My Dinh le 5 octobre dans le cadre d’un programme organisé conjointement par le journal Nhân Dân et IB Group Vietnam. L’intégralité des recettes de billetterie sera consacrée au soutien des victimes du typhon Yagi.

Le matin du 11 septembre à Hanoi, le journal Nhân Dân et IB Group Vietnam ont organisé la cérémonie d’annonce de l’événement «Bond Live In Vietnam», qui se tiendra à 20 h le 5 octobre au Centre national des conférences de My Dinh.

Lors de la cérémonie, le rédacteur en chef du journal Nhân Dân, Lê Quoc Minh, a déclaré que l’intégralité des recettes de billetterie sera consacrée au soutien des victimes du typhon Yagi qui a fait rage au Vietnam ces derniers jours. Il a ajouté que les organisateurs voulaient utiliser la musique pour promouvoir la solidarité et l’amour dans la communauté.

La performance de Bond à Hanoi est le deuxième événement de « Good Morning Vietnam » — une série de concerts internationaux initiée par le journal Nhân Dân — après le succès du spectacle du saxophoniste Kenny G en 2023.

Bond s’est produit au Vietnam en 2015 et 2016, mais c’est la première fois que le groupe se produit devant un public vietnamien lors d’un événement significatif visant à collecter des fonds pour des œuvres caritatives et à promouvoir le tourisme vietnamien. Selon Lê Quoc Minh, le concert de Bond au Vietnam confirme l’engagement de Nhân Dân à continuer d’apporter de la musique de classe mondiale aux mélomanes nationaux.

Selon Nguyên Thuy Duong, président de IB Group Vietnam, «Bond Live In Vietnam» sera l’un des concerts les plus importants du groupe au Vietnam. À cette occasion, Bond offrira également des objets pour une vente aux enchères caritatives afin de récolter des fonds pour soutenir la communauté.

Le programme promet de présenter 20 œuvres musicales phares du groupe, dont des classiques tels que « Victory », qui mêle musique classique et moderne et a contribué à la renommée mondiale du quatuor. Avec un style musical varié, allant du classique à la pop, au rock ou au jazz, Bond a fait une forte impression chez ses fans vietnamiens. Ce concert sera une opportunité pour le public vietnamien de savourer des mélodies intemporelles dans un cadre musical de classe mondiale, au cœur de la capitale Hanoi.

Bond, composé des violonistes Tania Davis et Eos, de l’altiste Elspeth Hanson et de la violoncelliste Gay-Yee Westerhoff, est connu mondialement pour sa combinaison de musique classique et moderne. Le groupe est actif depuis 2000 et a vendu plus de cinq millions d’albums, ce qui en fait le quatuor à cordes le plus populaire de l’histoire de la musique du monde. – NDEL/VI