Le public s’exprime sur les projets de documents du 14e Congrès national du Parti

Les projets de documents à soumettre au 14e Congrès national du Parti reflètent la vision stratégique et la pensée novatrice du Parti, ainsi que son engagement ferme en faveur de l’indépendance nationale et du socialisme, illustrant les aspirations au développement de la nation dans une nouvelle ère, ont commenté les membres, les responsables et les habitants de la province de Lang Son (Nord).

Les projets de documents comprennent un rapport politique du Comité central du Parti du 13e mandat, un bilan de certaines questions théoriques et pratiques de l’œuvre de rénovation à orientation socialiste au cours de 40 dernières années au Vietnam, et une évaluation de 15 ans de mise en œuvre des statuts du Parti (2011-2025) avec des propositions d’amendements.

Hoàng Quôc Minh, 64 ans, figure prestigieux de la commune de Na Duong, a souligné que le projet de rapport politique du 14e Congrès est un document central qui reflète l’intelligence collective, la vision et le leadership du Parti dans la nouvelle ère. Le document fournit une évaluation complète de la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti et des réalisations de la nation après 40 ans de rénovation. Il couvre un large éventail de domaines, notamment la politique, l’économie, la culture, la société, la défense, la sécurité et les relations extérieures, a-t-il souligné.

Le rapport fixe des objectifs clairs pour 2030 et une vision à l’horizon 2045, axés sur un développement rapide, durable, moderne et harmonieux de la nation. Il prône notamment un changement de mentalité, une plus grande autonomie stratégique, une transformation numérique et écologique, une priorité donnée au développement humain, le renforcement de la démocratie socialiste et la relance de l’aspiration nationale à la prospérité et au bonheur, a-t-il noté.

Hoàng Quôc Minh a également indiqué que, si le rapport reconnaît des lacunes, il devrait clarifier davantage les responsabilités et les mécanismes opérationnels, et s’attacher à résoudre ces problèmes dans les meilleurs délais. Il a suggéré que certains aspects concernant la culture, l’éducation, la science et la technologie, l’environnement, le développement régional et la transition énergétique soient concrétisés par des orientations politiques claires.

Concernant le projet de rapport sur les 40 ans de l’œuvre de rénovation, Hoàng Dinh Tu, de la commune de Chiên Thang, a salué l’analyse approfondie du contexte mondial, régional et national qui a affecté le Vietnam au cours de ces quatre décennies. Le contenu présente une compréhension cohérente et approfondie des évolutions politiques et théoriques au sein du Parti, mettant en évidence les facteurs externes et internes qui ont influencé le processus de rénovation.

Il a salué l’affirmation du rapport selon laquelle le Parti a su saisir les mutations mondiales, s’adapter avec flexibilité aux changements imprévisibles, saisir les opportunités et surmonter les défis pour mener la nation vers des réalisations historiques. Ce rapport témoigne de la détermination politique du Parti, de sa capacité de direction et de sa vision stratégique pour relever les défis et promouvoir un leadership créatif dans la mise en œuvre de la politique de rénovation.

Hoàng Dinh Tu a suggéré que, si le rapport sur le contexte national reconnaît les réalisations du pays, il devrait fournir une analyse plus claire des causes profondes des limitations dans des domaines tels que la productivité, l’innovation, l’intégration et le développement humain. Il a proposé que les risques et défis potentiels, tels que l’intégration internationale et les menaces sécuritaires non traditionnelles, soient associés à des solutions concrètes et à des stratégies réactives pour l’avenir.

Par ailleurs, Triêu Thu Huyên, membre du Parti de la commune de Lôc Binh, a analysé le projet de rapport sur les orientations et solutions futures pour la poursuite des réformes globales et la protection de la Patrie. Elle a constaté que les objectifs et solutions proposés sont vastes et pragmatiques, alliant principes théoriques fondamentaux et mesures concrètes.

Les principes directeurs renforcent l’engagement en faveur de l’indépendance nationale et du socialisme, tout en mettant l’accent sur la créativité et la flexibilité dans l’application du marxisme-léninisme et de la pensée du président Hô Chi Minh au nouveau contexte.

Triêu Thu Huyên a mis en avant les objectifs spécifiques du rapport, notamment la vision d’une nation prospère et heureuse, un pays développé à revenu élevé. Elle a souligné la diversité des solutions proposées, témoignant du caractère, de l’intelligence et du leadership du Parti dans la mise en œuvre des stratégies de développement national.

Elle a recommandé que le rapport inclue des solutions plus claires et plus innovantes adaptées à la quatrième révolution industrielle, à la transition écologique et à la transformation numérique en cours, affirmant que le rapport devrait aborder plus explicitement les risques potentiels pour soutenir l’élaboration des politiques. – VNA/VI