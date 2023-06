Le 31 mai, l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a demandé aux agences de piloter l'utilisation de l'authentification par identification électronique (eID) de niveau 2 pour les passagers aériens dans les aéroports du pays à partir du 1er juin.

Le projet pilote de comptes eID pour les passagers aériens débute le 1er juin. Photo . VNA

Le pilote d'une durée jusqu'au 1er août est applicable aux passagers des vols intérieurs, selon la CAAV.

Les passagers qui rejoignent volontairement le pilote montreront leur eID au personnel de la compagnie aérienne aux guichets d'enregistrement et dans les zones d'embarquement.

Le compte eID peut remplacer la carte d'identité physique et le pilote est facultatif pour les passagers et le personnel de la compagnie aérienne. Le personnel doit s'engager à ne pas utiliser les informations des passagers à des fins illégales.

Le compte de niveau 2 est créé dans le cas où les informations du déclarant ont été vérifiées par une photo de portrait ou une empreinte digitale qui correspondent aux informations enregistrées dans les bases de données du pays sur la population, l'identité des citoyens ou l'immigration.

A terme, la CAAV a proposé que les travaux de vérification des passagers utilisent à la fois l'eID et l'authentification biométrique.

Les exploitants d'aéroports, les compagnies aériennes et les agences et unités avec du personnel de l'aviation pour effectuer l'enregistrement, les contrôles de sécurité aérienne, l'embarquement ont été invités à organiser des comptoirs d'enregistrement et des points de contrôle de sécurité pour le pilote, en fonction de leurs conditions. Il leur a également été demandé de mettre en place une signalisation claire, de former et de mobiliser du personnel expérimenté pour participer à l'effort.

Les exploitants d'aéroport organiseront les emplacements (pas dans les zones réglementées de l'aéroport) et se coordonneront avec les forces de sécurité publique et la police locale pour délivrer des comptes d'eID de niveau 2 aux passagers aériens.

Ils doivent collecter des données sur le pilote chaque semaine et faire rapport à la CAAV tous les 15 jours pour traiter en temps opportun les difficultés et les insuffisances.