Le projet de TGV Nord-Sud nécessite une chaîne d’approvisionnement industrielle nationale

Avec un investissement de plus de 67 milliards de dollars, le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud représente non seulement un projet d'infrastructure sans précédent au Vietnam, mais aussi une opportunité stratégique pour l'implication du secteur privé dans les grands projets nationaux.

Lors d'un séminaire organisé le 14 mai, les experts ont souligné la nécessité de mettre en place une chaîne d'approvisionnement industrielle locale.

Chu Van Tuân, directeur adjoint du Comité de gestion des projets ferroviaires du ministère de la Construction, a indiqué que le gouvernement s'efforce de finaliser des politiques visant à soutenir les entreprises nationales, en créant les conditions nécessaires à la participation des entreprises véritablement compétentes.

Des groupes tels que Hoa Phat et FECON se sont déjà engagés à investir dans la production d'équipements essentiels, anticipant la mise en œuvre du projet et se préparant à adopter des technologies avancées. Cependant, en raison de l'ampleur exceptionnelle du projet, il est indispensable de disposer d'une solide capacité organisationnelle, d'une coordination interrégionale de la chaîne d'approvisionnement et d'un accès aux technologies de pointe.

Nguyên Quôc Hiêp, président de l'Association des entrepreneurs de construction du Vietnam, a proposé de rassembler les entreprises vietnamiennes, grandes et petites, afin de créer un écosystème capable de répondre à l'ensemble de la chaîne de valeur.

Le gouvernement a clairement exprimé sa volonté de privilégier les ressources nationales. Les entreprises privées sont encouragées à participer à toutes les étapes du projet : fourniture de matériaux, construction, production d'équipements, exploitation et maintenance.

Néanmoins, pour réussir, les entreprises vietnamiennes doivent renforcer leurs capacités financières, humaines et technologiques, tandis que l'État doit garantir un cadre juridique transparent et un environnement d'investissement sécurisé. - VNA/VI