Le projet de restauration du Chua Câu mis en chantier à Hôi An

Photo: VNA

Le projet de restauration du Chua Câu ou pont-pagode japonais, un emblème de la vieille ville de Hôi An inscrite en 1999 sur la Liste du patrimoine mondial, a été mis en chantier le 28 décembre.



Le projet, doté d’un investissement total de 20,3 milliards de dôngs (plus de 860.000 dollars), est mis en œuvre en 2022 et 2023.



Tous les préparatifs ont été examinés par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Département du patrimoine culturel du Vietnam, le Département de la culture, des sports et du tourisme et le Département de la construction de la province de Quang Nam, le Bureau de l’UNESCO à Hanoi, le Bureau de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et l’Agence pour les Affaires culturelles du Japon.



Reliant les rues Nguyên Thi Minh Khai et Trân Phu, le Chua Câu enjambe un bras du fleuve Thu Bôn et constitue une attraction phare de la vieille ville de Hôi An.



Vieux de plus de 400 ans, le Chùa Câu a su conserver ses caractéristiques architecturales intactes. Considéré comme un lien entre le passé, le présent et le futur, il figure sur le billet de 20.000 dôngs. Le site est officiellement reconnu patrimoine culturel et historique national en 1990.