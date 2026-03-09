Le programme "Couleurs du printemps" promeut la culture vietnamienne en France

L'architecte Thibault Fèbrer et la chanteuse Thanh Tâm interprètent la chanson l’air traditionnel « Bèo dat mây trôi» lors du programme. Photo: VNA

Un programme culturel et artistique intitulé «Couleurs du printemps » s’est tenu dimanche 8 mars à Paris, en France, offrant au public un éventail de spectacles illustrant la diversité et la beauté de la culture traditionnelle vietnamienne.



Organisé par l’association Huong sac Viêt Nam – Âu Châu (Le charme du Vietnam en Europe), cet événement a réuni des chanteurs, musiciens et artistes vietnamiens et français, proposant un véritable voyage culturel à travers différentes régions du Vietnam.



Le programme comprenait des mélodies traditionnelles telles que le « dan tinh » (un instrument de musique) et les chants traditionnels «then» de l’ethnie Tày, des chants populaires Quan ho de Bac Ninh, ainsi que des musiques folkloriques du Nord et du Sud du Vietnam, des extraits de «cai luong» (théâtre rénové) et des chansons populaires célébrant la Patrie, le printemps et l’amour.



Des spectacles de danse et une démonstration d’« ao dai » (tunique traditionnelle vietnamienne) ont enrichi l’événement, offrant un panorama culturel coloré reflétant le patrimoine unique des différentes régions du Vietnam.



Alain Vu Duc Hoang Mi, président de l’Association Huong sac Viêt Nam – Âu Châu, a déclaré que le programme visait à présenter et à promouvoir la culture vietnamienne auprès de la communauté internationale vivant et travaillant à Paris.



Fondée en France le 21 janvier 2016, l’association a pour mission de diffuser l’identité culturelle vietnamienne en Europe et de renforcer les échanges culturels avec ses partenaires internationaux. Au fil des ans, elle a organisé de nombreux programmes artistiques et participé à des événements culturels majeurs, notamment le programme «Printemps au pays natal» à Hanoi. - VNA/VI