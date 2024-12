Le programme d’échange culturel Vietnam-Japon sur le mont Ba Den à Tây Ninh

Le programme d’échange culturel Vietnam-Japon a été organisé dans la soirée du 1er décembre pour la première fois sur le mont Ba Den, province de Tây Ninh. Le programme vise à resserrer l'amitié entre les deux pays et à créer un espace culturel unique du pays du Soleil Levant à Tây Ninh.

Dans la même soirée, la Semaine culturelle Vietnam-Japon s’est également ouverte. De nombreuses activités artistiques et culturelles seront organisées.

A cette occasion, l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki a remis à la province de Tây Ninh 200 cerisiers en fleurs, symbole de la beauté de la culture japonaise, pour la plantation au mont Ba Den.

S’exprimant lors de cet événement, il a exprimé sa joie lorsque Tây Ninh organisait pour la première fois sur son sol le programme d'échange culturel Vietnam-Japon. Il a souligné que les Japonais aimaient les fleurs de cerisier, le symbole du printemps au Japon. Il s'est senti très heureux de voir 200 cerisiers en fleurs plantés au mont Ba Den. C'est un symbole de la bonne amitié entre le Vietnam et le Japon et contribue à renforcer les liens d'amitié entre les deux pays ainsi qu'entre le Japon et la province de Tây Ninh.

Il a également exprimé son espoir qu'après cette Semaine culturelle Vietnam-Japon, il y aura plus de touristes japonais au Vietnam ainsi qu'à Tây Ninh et vice versa.

Le même après-midi, Nguyên Thanh Ngoc, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial de Tây Ninh, a reçu l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki.

En l’informant des potentiels, des avantages, de la culture et du tourisme de la province de Tây Ninh, Nguyên Thanh Ngoc a remercié le Japon pour l'attention particulière accordée à sa province en particulier et au Vietnam en général à travers l'attribution de 200 cerisiers en fleurs.

Il a exprimé l'espoir que dans les temps à venir, les relations entre le Vietnam et le Japon se resserreraient davantage et que les investisseurs japonais continueraient d'accroître leurs investissements à Tây Ninh, contribuant ainsi à promouvoir les relations entre Tây Ninh et les localités japonaises dans le futur. -VNA/VI