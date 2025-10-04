Le programme d’accélération des start-up en IA fait ses débuts au Vietnam

Le Centre national d’innovation (NIC), relevant du ministère des Finances, en collaboration avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et avec le Boston Consulting Group (BCG), ont officiellement lancé jeudi 2 octobre à Hanoi le programme d’accélération des start-up en IA au Vietnam – VietLeap AI Accelerator, destiné à soutenir les start-up en IA et à contribuer à positionner le Vietnam comme pôle stratégique régional en la matière.

Le lancement a lieu dans le cadre du Forum « Promouvoir l’innovation et développer les technologies stratégiques », avec la participation de l’ambassade du Japon, des responsables du NIC, de la JICA et du BCG, ainsi que de plus de 1 200 délégués, dont des experts, des entreprises technologiques et des start-ups.

Cet événement marque non seulement le début d’un programme annuel de soutien aux start-up spécialisées dans l’IA, mais réaffirme également l’engagement fort de la coopération Vietnam-Japon, ouvrant la voie à l’IA pour devenir un pilier de l’innovation et du développement socio-économique.

Ces dernières années, l’intelligence artificielle (IA) est devenue l’un des principaux moteurs de la transformation numérique et de la croissance économique mondiale, notamment au Vietnam. Le développement de l’IA renforce non seulement la compétitivité de l’économie, mais ouvre également de nombreuses opportunités d’innovation dans tous les domaines de la production, des services et de la gestion sociale.

Ce programme vise à renforcer la maturité, la visibilité et la capacité d’investissement des start-up en IA au Vietnam. Grâce à une formation structurée, un mentorat technique, une mise en relation entre entreprises et investisseurs, et un soutien aux infrastructures stratégiques, l’initiative vise à démontrer que l’écosystème vietnamien des start-up en IA peut évoluer durablement et contribuer significativement au développement économique du pays, porté par l’innovation.

L’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a déclaré que les dirigeants japonais et vietnamiens avaient convenu de considérer la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique comme un nouveau pilier de leurs relations bilatérales. Dans ce cadre, les deux parties ont convenu d’explorer conjointement les possibilités de coopération dans des domaines tels que l’intelligence artificielle et les technologies quantiques.

Le rapport intitulé «L’économie de l’IA du Vietnam 2025 », élaboré conjointement par la JICA et le NIC en juin dernier, définit trois axes stratégiques : le développement des ressources humaines en IA, le soutien aux start-up et la promotion des applications de l’IA dans les secteurs public et privé, ainsi que 14 recommandations spécifiques. Le rapport prévoit que le Vietnam pourrait atteindre une économie fondée sur l’IA d’une valeur de 130 milliards de dollars d’ici 2040.

« Pour assurer le renforcement de la compétitivité internationale du Vietnam dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation à l’avenir, le Japon s’engage à continuer d’être un partenaire important du Vietnam, avec les efforts conjoints des milieux industriels et universitaires et du gouvernement, et à mettre en œuvre de nombreuses initiatives vers cet objectif », a souligné l’ambassadeur Ito Naoki.

Le programme prévoit de sélectionner 10 à 15 start-up en IA présentant un potentiel de croissance et des besoins de financement clairs. Elles bénéficieront d’un réseau de partenaires, de connexions stratégiques avec des entreprises et d’opportunités d’expansion commerciale pour promouvoir une croissance durable, ainsi que d’un soutien en matière d’infrastructure et de technologie et de conseil en développement des capacités. – VNA/VI