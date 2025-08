Le programme Chine colorée présente l’art traditionnel chinois à Hanoi

Les amateurs d’art chinois auront l’occasion d’apprécier des danses traditionnelles, des mélodies folkloriques et des instruments ethniques, riches de l’identité culturelle chinoise, lors du programme artistique «Chine colorée», prévu les 3 et 4 août à l’Opéra Hô Guom, à Hanoi.

Dans le cadre de la série d’événements internationaux « Saisons musicales 2025 », ce programme culturel vise à renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre les peuples vietnamien et chinois. À travers le langage universel de l’art, il véhicule un message d’harmonie, de solidarité et d’aspiration commune à un avenir prospère et durable.

L’événement sera présenté par l’Ensemble national de chants et de danses ethniques de Chine, la seule troupe d’arts du spectacle des minorités ethniques au niveau national, fondée en 1952 sous l’égide de la Commission nationale des affaires ethniques de Chine.

Forte de plus de 70 ans d’histoire, la troupe, en tant que messager d’amitié, a effectué des tournées dans 70 pays et territoires du monde entier et a été salué pour sa forte coloration ethnique et son style artistique exceptionnel.

Son répertoire comprend des danses telles que « Reba dans la prairie », « Esprit du paon », « Pêche », « Fille au lotus », « Enfants de feu », « Nuages rouges », « Danse de la jeunesse Miao », « Chant des bergers », « Printemps, ruisseau qui coule » ; des chansons telles que « Invités de loin, veuillez rester », « 56 groupes ethniques sont 56 fleurs »,; et de la musique instrumentale comme « Danse du peuple Yao », « Printemps sur la montagne Tian Shan » et « Âme du tambour ».

L’ensemble compte plus de 300 acteurs, actrices et membres du personnel issus de 36 groupes ethniques, dont les Mongols, les Hui, les Zhuang, les Mandchous, les Tibétains, les Yi, les Coréens, les Ouïghours et les Han, etc. Parmi les artistes figurent Jiang Dawei, chanteur puissant et reconnu, et Yang Liping, danseur emblématique salué comme un « trésor national ».

Le spectacle présente un parcours artistique vivant et diversifié, mêlant danse, musique traditionnelle et éléments scéniques contemporains, des danses vibrantes des peuples tibétain et ouïghour aux mélodies folkloriques entraînantes des ethnies Miao, Bai et Zhuang.

Ce programme artistique est organisé par le ministère de la Sécurité publique à l’occasion du 80e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Sécurité publique populaire (19 août 1945 - 2025) et du 20e anniversaire de la Journée nationale pour la protection de la sécurité nationale (19 août 2005 - 2025). – VNA/VI