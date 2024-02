Le programme « Pont d’amitié Vietnam-Russie » à l’Université des finances à Mouscou

Le programme « Pont d’amitié Vietnam-Russie » a été organisé le 27 février dans le campus de l'Université des Finances près le Gouvernement de la Fédération de Russie à Moscou pour présenter les valeurs culturelles vietnamiens et promouvoir la solidarité des étudiants.

L’évènement comprend une exposition sur l’amitié Vietnam-Russie, des sites touristiques connus des deux pays ainsi qu’un programme artistique interprété par des étudiants vietnamiens et russes. Les participants ont eu également l’occasion de déguster des plats typiques du Vietnam.

S’exprimant à l’évènement, le directeur de l'Université des Finances près le Gouvernement de la Fédération de Russie, Stanislav Prokofiev a souligné les relations d’amitié et mutuellement bénéfiques de dernières décennies entre la Russie et le Vietnam.

Les relations exceptionnellement amicales et chaleureuses entre les deux peuples constituent un précédent rare dans l'histoire du monde, a-t-il indiqué.

M. Prokofiev a annoncé l’intention d’organiser une journée du Vietnam dans le campus de l'Université des Finances près le Gouvernement de la Fédération de Russie à Moscou. Il s’agira d’une belle activité traditionnelle qui permettront à présenter la culture et l'art du Vietnam auprès des étudiants russes et étrangers, a-t-il ajouté.

Au nom de l'ambassade du Vietnam en Russie, le conseiller Nguyen Doan Hai a salué l’initiative d’organiser une journée du Vietnam à l'Université des Finances près le Gouvernement de la Fédération de Russie à Moscou, affirmant que cet événement favoriserait l’amitié entre les deux peuples dans le contexte où les deux pays célèbrent cette année le 30e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relation d’amitié entre le Vietnam et la e Russie. -VNA/VI