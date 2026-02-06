Le professeur et académicien Chau Van Minh nommé ambassadeur de la science et de l’éducation de Russie

L’ambassade de Russie au Vietnam, en partenariat avec l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (VAST), a décerné, le 5 février à Hanoï, au professeur et académicien Châu Van Minh, président de la VAST, le titre honorifique d’Ambassadeur de la science et de l’éducation de Russie.

Lors de la cérémonie, l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Stepanovich Bezdetko, a salué le rôle moteur joué par le professeur Châu Van Minh dans le renforcement de la coopération scientifique et éducative entre les deux pays. Il a notamment mis en avant ses liens étroits avec l’Académie des sciences de Russie, ainsi qu’avec de nombreuses universités et institutions de recherche russes. L’ambassadeur a souligné que l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam constitue un partenaire fiable et stratégique, jouant un rôle de passerelle efficace entre les communautés scientifiques vietnamienne et russe.

Cette distinction repose sur le prestige académique reconnu du professeur Chau Van Minh, élu académicien de l’Académie des sciences de Russie en mai 2025, en reconnaissance de ses contributions scientifiques et de son engagement en faveur de la coopération internationale.

Dans son discours de remerciement, le professeur Châu Van Minh a déclaré que ce titre représente non seulement une reconnaissance personnelle, mais également une responsabilité accrue : celle de poursuivre et d’approfondir la longue tradition de coopération scientifique et éducative entre le Vietnam et la Russie, dans une nouvelle phase de développement. Il a réaffirmé l’engagement de l’Académie à former des ressources humaines scientifiques de haut niveau et à promouvoir activement les projets de recherche et d’innovation conjoints.

Les responsables de la VAST ont exprimé leur conviction que, dans ce nouveau rôle, le professeur Chau Van Minh continuera à consolider ce « pont » de coopération scientifique et éducative entre le Vietnam et la Russie, contribuant ainsi au développement durable des sciences et des technologies dans les deux pays. -VNA/VI