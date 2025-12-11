Le prix VinFuture renforce la confiance dans le pouvoir de la science et de la technologie

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a assisté à la cérémonie de remise du prix VinFuture 2025, une récompense internationale pour la science et la technologie, qui s’est tenue à Hanoï le 5 décembre au soir.



Il a affirmé que ce prix contribue à inspirer et à renforcer la confiance du public dans le pouvoir de la science et de la technologie.



Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a assisté à la cérémonie de remise du prix VinFuture 2025, une récompense internationale a souligné qu’au cours des cinq dernières années, le prix a non seulement récompensé des réalisations scientifiques exceptionnelles, mais a également permis de créer des dialogues et des forums précieux reliant scientifiques, entreprises et décideurs politiques. Ces échanges ont suscité de nouvelles idées, des approches inédites et des modèles de coopération innovants qui continuent de se diffuser largement.



Cette année encore, le prix a reçu un grand nombre de candidatures, avec 1 705 dossiers, soit près de trois fois plus que lors de la première édition. Les projets scientifiques ont mis en lumière une forte capacité d'innovation et une créativité pionnière, a-t-il déclaré, soulignant que ces travaux continueront d'inspirer et de renforcer la confiance de la société dans le pouvoir de la science et de la technologie pour relever les défis mondiaux urgents.



Selon le plus haut responsable politique, le monde est confronté à de nombreux bouleversements complexes. Changement climatique, pandémies, sécurité énergétique et alimentaire, volatilité économique, et même risques sans précédent liés aux nouvelles avancées scientifiques et technologiques exigent que chaque nation trouve sa propre voie de développement. Par ailleurs, la science ne peut pleinement déployer son potentiel que si elle est soutenue par une coopération internationale profonde, équitable et durable.



Il a indiqué aux participants que, ces dernières années, le Parti et l'État vietnamiens ont mis en œuvre de nombreuses politiques majeures et historiques, marquant une nouvelle étape de développement. En particulier, la Résolution 57-NQ/TW du Bureau politique désigne la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique comme les moteurs essentiels de cette nouvelle phase de développement. L’Assemblée nationale a également adopté la Résolution 193/2025/QH15, ouvrant la voie à des mécanismes pilotes spéciaux qui élargissent l’espace créatif des intellectuels et offrent des conditions plus favorables aux scientifiques et aux entreprises pour concrétiser leurs idées et inventions en réponse à des besoins pratiques.



Le Vietnam, a-t-il déclaré, souhaite renforcer sa coopération avec la communauté scientifique internationale dans la recherche sur les questions d’intérêt commun, la promotion des échanges universitaires, la formation de ressources humaines hautement qualifiées, le transfert de technologies et la mise en œuvre de modèles de développement verts et inclusifs.



Le pays est prêt à collaborer avec les pays, les organisations et les institutions de recherche dans un esprit d’ouverture, de responsabilité et de respect mutuel, tout en demeurant une destination de confiance et attractive pour les scientifiques, où les valeurs créatives peuvent être partagées et largement diffusées au sein de la communauté internationale, a affirmé le président Man.



Rappelant les propos du secrétaire général du Parti, To Lam, selon lesquels le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique n’est pas seulement un choix mais une voie essentielle, le président de l’Assemblée nationale a souligné que le Vietnam s’engage à construire un environnement juridique transparent et à créer des conditions favorables à la mise en œuvre efficace et sûre des modèles d’innovation, contribuant ainsi positivement au développement régional et mondial.

Le professeur Sir Richard Henry Friend, président du Conseil du Prix VinFuture. Photo : VNA





Lors de la cérémonie, le professeur Sir Richard Henry Friend, président du Conseil du Prix VinFuture, a déclaré que les scientifiques récompensés en 2025 avaient réalisé des découvertes exceptionnelles ayant des retombées considérables pour la société, contribuant ainsi au bien-être humain et au développement durable.



Félicitant les lauréats, le professeur a souligné que leurs accomplissements témoignent de la valeur de la persévérance, du sens du service et de la foi dans le pouvoir du savoir. Il a exprimé l'espoir que ces scientifiques poursuivront leurs recherches remarquables, générant des retombées encore plus importantes pour les communautés du monde entier.



Selon un communiqué de presse, le Prix VinFuture 2025 a reçu 1 705 candidatures du monde entier. On note notamment une croissance exceptionnelle du nombre de partenaires officiels de nomination, qui atteint 14 772 – soit plus de douze fois les 1 200 candidatures enregistrées lors de la première édition – confirmant ainsi la réputation du Prix comme pôle mondial d'excellence scientifique et intellectuelle.



Au cours de ses cinq éditions, le prix a récompensé de nombreux scientifiques exceptionnels, dont plusieurs ont par la suite reçu d'autres prix internationaux prestigieux. Le Grand Prix VinFuture 2024 a été décerné à cinq scientifiques : les professeurs Yoshua Bengio, Geoffrey E. Hinton, Jen-Hsun Huang, Yann LeCun et Fei-Fei Li, pour leurs contributions majeures à l'avancement de l'apprentissage profond.- VNA/VI