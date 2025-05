Le prix "Talents vietnamiens 2025" promeut l’application de l’IA et du Big Data

Dans l’après-midi du 19 mai, à l’Académie des technologies de la poste et des télécommunications, a eu lieu le lancement du Prix « Talents vietnamiens 2025 » (Nhan tai Dat Viet 2025) dans le domaine des technologies numériques, placé sous le thème « La vague de l’IA – Opportunités et Défis ».

Ce Prix est une initiative de l’Association vietnamienne d’encouragement aux études, avec le Groupe des postes et des télécommunications du Vietnam (VNPT) comme coorganisateur et principal sponsor depuis près de vingt ans.

Plus de 50 produits ont trouvé leur place sur les marchés internationaux

Depuis 2005, le Prix a attiré plus de 7 500 auteurs et chercheurs, dont 260 Vietnamiens résidant à l’étranger, avec plus de 3 500 produits et travaux scientifiques soumis. Le concours a récompensé plus de 210 produits et projets dans le domaine des technologies de l’information et des sciences, dont plus de 50 ont trouvé leur place sur les marchés internationaux.

L’Édition 2025 se porte sur plusieurs domaines : technologie numérique, médecine, éducation, agriculture, ressources naturelles et environnement, ainsi que promotion de l’auto-apprentissage. Parmi ceux-ci, la technologie numérique en constitue le cœur.

Le 22 décembre 2024, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, a signé la Résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement des sciences - technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

Cette résolution identifie la maîtrise des technologies stratégiques telles que l’intelligence artificielle (IA) et les méga-données (Big Data) comme leviers essentiels permettant au Vietnam de réduire l’écart avec les pays développés, avec pour objectif de devenir d’ici 2045 un centre industriel du numérique en Asie et dans le monde.

Selon Le Manh Hung, vice-président et secrétaire général de l’Association d’encouragement aux études, fidèle à l’esprit de la résolution 57-NQ/TW, le Prix « Talents vietnamiens 2025 » encourage les auteurs et groupes d’auteurs à développer des produits intégrant efficacement des technologies de base comme l’IA, le Big Data, la blockchain, le cloud computing, l’Internet des objets (IoT) ou encore l’informatique quantique.

Les produits doivent être hautement applicables et pratiques, contribuer au développement du gouvernement numérique, de l’économie numérique et de la société numérique, tout en assurant la sécurité nationale, la sécurité des données et le soutien à la gouvernance publique dans de nombreux domaines.

Concrétiser la résolution n°57-NQ/TW du Politburo

Lors du lancement du Prix « Talents vietnamiens 2025 » (Nhan tai Dat Viet 2025). Photo : VGP.

Nguyen Son Hai, directeur général adjoint de VNPT-Media, a souligné qu’en identifiant son rôle central dans le développement de l’infrastructure nationale de technologie numérique et en étant la force principale dans la mise en œuvre de la résolution n°57-NQ/TW du Politburo, VNPT ne se contente pas de développer des technologies stratégiques, mais investit également fortement dans le développement des ressources humaines, notamment de haute qualité.

Le Prix « Talents vietnamiens 2025 » est l’une des principales activités que VNPT organise conjointement avec l’Association d’encouragement aux études pour mettre en œuvre les tâches clés du Groupe et concrétiser cette résolution du Politburo.

« Nous espérons que la communauté technologique, en particulier les jeunes étudiants porteurs d’idées novatrices, participera avec des produits et solutions créatifs, disruptifs et applicables, contribuant à relever les grands défis du pays. Nous appelons également les entreprises technologiques à accompagner VNPT pour bâtir un vaste écosystème d’innovation, et ainsi découvrir et soutenir davantage de talents en la matière », a déclaré Nguyen Son Hai.

Opportunités et défis pour les jeunes face à la vague de l’IA

Lors du programme de lancement, les intervenants ont échangé avec les étudiants sur la vague de l’IA et ses impacts profonds au Vietnam.

Parmi les intervenants figuraient : Nguyen Long, vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne d’informatique, également président du jury du Prix ; Le Anh Van, directeur de la plateforme VNPT GenerativeAI – VNPT AI ; Ngo Minh Hieu (aussi nommé Hieu PC), expert en cybersécurité, directeur du projet Anti-arnaques, lauréat du Prix « applications pour la communauté » dans le cadre de « Talents vietnamiens 2023 ».

Dans sa présentation au programme, l’orateur Nguyen Dang Son Lam de VNPT Information Technology a analysé les changements rapides du marché de l’emploi entrainés par l’IA, ainsi que les compétences et la pensée numérique dont la jeune génération a besoin pour se préparer à s’adapter et à se développer.

Il a souligné qu’en plus des nouvelles opportunités de carrière, les jeunes sont également confrontés à l’exigence de l’apprentissage continu et aux responsabilités éthiques lorsqu’ils utilisent la technologie.

Quant à lui, Le Anh Van a souligné que la demande en ressources humaines dans le secteur de l’IA est très élevée.

« Rien que chez VNPT, nous avons actuellement besoin des centaines de spécialistes qualifiés dans les produits de transformation numérique, l’analyse de données, les outils d’IA générative… », a-t-il dit.

Enfin, dans son intervention « La sécurité dans l’ère de l’IA », Hieu PC a alerté sur la montée des arnaques et des cyberattaques rendues plus sophistiquées par l’IA, et proposé des mesures pour assurer la sécurité des données personnelles, renforcer la sensibilisation à la cybersécurité, en particulier dans les établissements scolaires et les réseaux sociaux – des espaces où les jeunes sont les plus vulnérables.

Cette année, dans le domaine des technologies numériques, le concours se divise en deux catégories : produits technologiques numériques prometteurs et produits technologiques numériques réussis.

Dans chaque catégorie, les candidats pourront remporter : un premier prix de 200 millions de VND, un deuxième prix de 100 millions de VND, un troisième prix de 50 millions de VND, ainsi que de nombreuses autres récompenses offertes par les sponsors.

Les candidats peuvent s’inscrire et envoyer leur dossier à l’adresse : giaithuongnhantaidatviet@gmail.com.

Toutes les informations seront disponibles sur le site officiel du Prix : http://nhantaidatviet.vnpt.vn

Selon le comité d’organisation, la date-butoir d’envoi des dossiers a été fixée au 31 août 2025. Le jugement aura lieu du 5 au 30 septembre 2025. – NDEL/VI