Le Prix national de la presse récompense de grandes contributions des journalistes, selon le PM

Les prix du 16e Prix national de la presse 2021 ont été remis lors d'une cérémonie organisée mardi à Hanoï, justement à la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam, le 21 juin.

Dans son allocution prononcée lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné le développement de la presse révolutionnaire vietnamienne au cours de ces 97 dernières années, qui a grandement contribué à la lutte pour l'indépendance du pays et à l’édification et à la défense nationales. Il a cité que le pays comptait actuellement plus de 800 agences de presse et plus de 22.000 membres de l'Association des journalistes du Vietnam.



Le chef du gouvernement a félicité 115 auteurs et groupes d'auteurs qui ont remporté des prix lors du 16e Prix national de la presse, soulignant que ces prix honoraient et exprimaient les remerciements à ceux qui avaient contribué au succès du pays en 2021, une année pleine des difficultés et des défis sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19.

La presse a instauré la confiance et a contribué à consolider la grande union nationale, le consensus et le soutien du peuple et des entreprises aux politiques judicieuses du Parti et de l'État sur la stratégie vaccinale et le programme de prévention et de contrôle du COVID-19, permettant au Vietnam de devenir l'un des rares pays leader mondial en termes de vaccination », a déclaré le Premier ministre.



Il a également applaudi la presse pour avoir diffusé la gentillesse et les efforts conjoints des organisations, des individus et des entreprises pour assurer la sécurité sociale pendant la pandémie ; pour avoir encouragé et honoré le travail et le sacrifice des forces de première ligne dans la lutte contre la pandémie.

Le Premier ministre a déclaré que les tâches de développement du pays imposaient de nombreuses exigences à la presse. Tout d'abord, la presse doit être une arme tranchante pour protéger les fondements idéologiques du Parti et les intérêts du pays et de la nation. En outre, la presse doit continuer à fournir au public des informations précises, opportunes, honnêtes et transparentes ; réfléchir et rechercher des solutions aux problèmes actuels ; détecter et honorer les bons exemples pour renforcer la confiance du public en les directives et politiques du Parti et de l'État.



Il a demandé à la presse de se concentrer sur les politiques de relance économique, les trois percées stratégiques dans le développement économique, la transformation numérique, la protection de l'environnement et la sécurité sociale. Le chef du gouvernement a appelé la presse à jouer un rôle plus actif dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs, et en même temps, à promouvoir le rôle de maître du peuple.

Le Prix national de la presse 2021 a décerné 10 prix A, 22 prix B, 48 prix C et 35 prix d’encouragement pour un total de 115 ouvrages. L’Agence vietnamienne d’information a remporté un prix A, un prix B et un prix C.