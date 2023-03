Cela fait plusieurs mois que le prix du riz vietnamien est le plus élevé sur le marché international.

Le prix du riz vietnamien exporté est le plus élevé au monde. Photo : VNA

Selon les prévisions, les exportations de riz pourraient rapporter au pays 4 milliards de dollars. Pour Trân Thanh Hai, le directeur adjoint du département d’import-export (ministère de l’Industrie et du Commerce), il y a là motif de satisfaction…

«Le riz est depuis toujours une marchandise phare des exportations de produits agricoles et des exportations dans l’ensemble. Ces derniers temps, les exportations de riz vietnamien ont connu une hausse, tant en qualité qu’en quantité. Ces derniers mois, le prix du riz vietnamien exporté est resté élevé et a même dépassé celui de la Thaïlande et de l’Inde», a-t-il déclaré.



Selon la douane, l’an dernier, le Vietnam a exporté 7,1 millions de tonnes de riz pour 3,45 milliards de dollars. Le prix moyen était de 486 dollars la tonne. En février dernier, une tonne de riz vietnamien était vendue à 537 dollars, soit 17 dollars de plus par rapport au prix de janvier. VOV/VNA/VI