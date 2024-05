Le prix à l’exportation du riz vietnamien continue à augmenter

Récolte du riz dans la province de Tra Vinh. Photo: VNA

Selon l'Association des vivres du Vietnam (VFA), le prix du riz brisé à 5% est de 585 dollars la tonne, en hausse de 5 dollars la tonne tandis que celui du riz brisé à 25% a augmenté 1 dollar la tonne pour atteindre 555 dollars la tonne. Cependant, le prix du riz brisé à 100% est maintenu un niveau stable de 470 dollars la tonne.

La semaine dernière, le prix à l’exportation du riz vietnamien a connu une croissance de 3 à 8 dollars la tonne, se trouvant sa position de leader sur le marché.

Actuellement, les prix des riz brisés à 5% et à 25% du Vietnam sont supérieur à ceux de la Thaïlande (respectivement 3 et 23 dollars la tonne) et du Pakistan (10 et 23 dollars la tonne).

Quant au riz brisé à 100%, le prix du riz vietnamien est aussi supérieur à celui de la Thaïlande (21 dollars la tonne) et du Pakistan (25 dollars la tonne). -VNA/VI