Le président Vo Van Thuong termine avec succès sa visite officielle au Japon

Le president Vo Van Thuong termine avec succes sa visite officielle au Japon hinh anh 1 Le président Vo Van Thuong et son épouse à l'aéroport international de Fukuoka. Photo: VNA



Le président Vo Van Thuong, son épouse et la délégation vietnamienne de haut niveau les accompagnant, sont retournés jeudi soir 30 novembre à Hanoï, mettant fin avec succès à leur visite officielle au Japon du 27 au 30 novembre, à l'invitation de l'État japonais.



Pendant son séjour, le président Vo Van Thuong et le Premier ministre japonais Kishida Fumio se sont entretenus et ont adopté une Déclaration commune sur l’élévation des relations Vietnam-Japon au niveau de partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde. Ils ont également assisté à la signature de documents de coopération entre des ministères et des secteurs des deux pays.



Lors de la conférence de presse conjointe, les deux dirigeants ont affirmé la volonté des deux pays de porter leur coopération à une nouvelle hauteur dans tous les domaines et de l'élargir à de nouveaux domaines .



Le président Vo Van Thuong et son épouse ont eu une entrevue avec l'Empereur et l'Impératrice du Japon et ont assisté à une cérémonie marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon. Ils ont rencontré des dirigeants de certains partis politiques et des hommes politiques japonais.

Le président Vo Van Thuong a eu des entrevues avec le président de la Chambre des représentants et le président de la Chambre des conseillers du Japon. En particulier, il a prononcé un discours politique à la Diète nationale du Japon. Dans ce discours, il a souligné les principales visions et orientations pour mettre en œuvre efficacement le partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.



À Tokyo, le chef de l'État vietnamien a rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam, des Vietnamiens au Japon, des membres de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon-Vietnam. Il a également assisté à un programme d'échange d'arts martiaux vietnamiens Vovinam et japonais Budo. Le président Vo Van Thuong et son épouse ont rencontré des familles japonaises qui avaient accueilli de jeunes Vietnamiens participant aux programmes d'échange de jeunes Vietnam-Japon.

Le président Vo Van Thuong s’est également rendu à la préfecture de Fukuoka où il a eu de nombreuses activités avant de quitter le Japon pour retourner au Vietnam.