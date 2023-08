Le président Vo Van Thuong se rend au mémorial du président Ton Duc Thang

A l'occasion du 135e anniversaire du président Ton Duc Thang (20 août 1888 - 20 août 2023), le chef de l'État Vo Van Thuong et une délégation composée de dirigeants, d'anciens dirigeants du Parti et de l'État sont allés le 19 août offrir de l'encens au mémorial du président Ton Duc Thang dans la commune de My Hoa Hung, ville de Long Xuyen, province d'An Giang (Sud).







Le président de l'État Vo Van Thuong offre de l'encens en mémoire du président Ton Duc Thang. Photo : VNA

Vo Van Thuong et la délégation ont respectueusement offert de l'encens, des fleurs et ont observé une minute de silence à la mémoire du président Ton Duc Thang, l'un des premiers soldats des mouvements ouvrier et révolutionnaires prolétariens vietnamiens, qui a consacré sa vie à la révolution nationale démocratique populaire et à la révolution socialiste. Dans sa vie révolutionnaire, quel que soit le poste qu'il occupa, il montra toujours une personnalité de vrai communiste, de brillant exemple de moralité révolutionnaire.



Le président Ton Duc Thang demeure un symbole pour les compatriotes du Sud dans la lutte, l’édification et la défense de la Patrie. Il fut le fondateur de l'organisation "Union rouge" pour répondre aux besoins urgents du mouvement de lutte de la classe ouvrière vietnamienne dans les premières décennies du XXe siècle.



Le même jour, à l'occasion du 78e anniversaire de la Journée traditionnelle des forces de la Sécurité publique (19 août 1945 - 19 août 2023), le président Vo Van Thuong a rendu visite et félicité les officiers et soldats de la Police de la province d’An Giang.