Le président Vo Van Thuong salue les forces de recherche et de sauvetage de l’armée

Le président de la République Vo Van Thuong a salué samedi 10 juin le rôle et les efforts des forces de recherche et de sauvetage (SAR) de l’Armée populaire du Vietnam (APV) dans l’exécution des activités de SAR, les décrivant comme les "combattants de la paix".

Photo: VNA

Le chef de l’Etat est allé visiter et inspecter l’Administration de recherche et de sauvetage relevant de l’Etat-major général de l’APV, le Bureau du Comité de pilotage de la défense civile nationale et le Bureau du Comité national d’intervention en cas d’incidents et de catastrophes naturelles et de recherche et de sauvetage.



Il a déclaré que les incidents, les catastrophes naturelles ont toujours été un grand défi pour tous les pays, y compris le Vietnam. Au cours de l’édification et de la défense nationales du pays, la prévention et le contrôle des incidents et des catastrophes naturelles ont toujours été définis comme l’une des principales tâches importantes.



Le dirigeant a souligné la grande attention portée par le Parti et l’État au contrôle et à la réponse aux catastrophes d’origine humaine et naturelle, dans lesquelles les forces armées jouent le rôle central. Il a reconnu et salué le sacrifice et les contributions des soldats et des responsables des forces pour minimiser les pertes en vies humaines et en biens.



Soulignant que les changements climatiques, les catastrophes naturelles et environnementales ainsi que les épidémies s’aggravent à l’échelle mondiale, entraînant des risques croissants pour le développement socio-économique dans tous les pays, y compris le Vietnam, le président a demandé à l’administration de continuer à mettre en œuvre efficacement les orientations et politiques du Parti, de l’État et du ministère de la Défense en matière de protection civile.



L’administration doit encore compléter l’organisation des forces de défense civile à tous les niveaux pour assurer leur haute capacité et leur coordination étroite, tout en mobilisant et en utilisant efficacement les ressources pour la prévention et le contrôle de tous les incidents et catastrophes, a-t-il indiqué.



Le président a souligné la nécessité de renforcer les communications pour sensibiliser le public à l’importance de la protection civile, élaborer des stratégies et des plans dans le travail et accroître l’application de la science et de la technologie sur le terrain, et améliorer la qualité des activités de prévision.



En plus d’accorder une plus grande attention aux activités de formation des forces de SAR, il est nécessaire de promouvoir la coopération internationale en matière de protection civile, en mettant l’accent sur le transfert de technologie, le partage d’informations, la prévision des catastrophes et la fourniture d’un soutien matériel pour la réponse aux incidents et aux catastrophes.



Dans le même temps, le Vietnam devrait également s’engager activement dans des missions internationales pour affirmer sa politique extérieure et son sens élevé des responsabilités envers la communauté internationale, ainsi que la capacité de l’APV, a-t-il indiqué.



Un rapport de l’administration a montré que depuis 1996, elle a donné des conseils au gouvernement pour faire face à 222 tempêtes, 63.574 incidents, catastrophes naturelles et épidémies, tout en mobilisant plus de 4,1 millions de personnes et plus de 164.900 véhicules pour les travaux, dont plus plus de 3,4 millions de soldats et d’officiers de l’APV, et réussi à sauver 73.865 personnes et 6.563 véhicules.



L’administration s’est activement engagée dans des activités de prévention et de contrôle du Covid-19, ainsi que dans des activités humanitaires et de SAR lors du tremblement de terre en Turquie en février, a-t-elle fait savoir, ajoutant que 66 soldats et officiers militaires se sont sacrifiés dans l’exercice des missions de SAR.