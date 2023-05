Le président Vo Van Thuong salue la visite du président du Parti Russie unie

Le président Vo Van Thuong a salué la visite officielle en cours au Vietnam du président du Parti Russie unie (URP) et vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, affirmant qu'elle offre aux deux parties une chance de discuter des orientations aux relations Vietnam-Russie, notamment la coopération entre les deux Partis et les deux États.

Le président Vo Van Thuong (droite) et le président du Parti Russie unie (URP) et vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev. Photo : VNA

Lors d'une réception à Hanoï le 22 mai pour Dmitri Medvedev, le président Vo Van Thuong a affirmé que le Vietnam poursuivait la politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations. Le Vietnam n'oublie jamais le soutien que l'ex-Union soviétique a offert au Vietnam dans sa construction et sa défense nationales, apprécie le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie et souhaite développer davantage l'amitié traditionnelle bilatérale et le partenariat stratégique intégral au profit des deux pays et de la prospérité des deux peuples.

Il a remercié la Russie de continuer à offrir des bourses annuelles aux étudiants vietnamiens pour étudier dans des établissements d'enseignement russes, et a estimé que la quatrième session du Comité mixte Vietnam-Russie sur l'éducation, la science et la technologie, prévue plus tard cette année, s'ouvrira de nouvelles opportunités de coopération dans ce domaine.

Dmitri Medvedev a affirmé que la Russie attachait de l'importance au partenariat stratégique intégral avec le Vietnam.

Les dirigeants russes, dont l'URP, accordent une attention particulière au développement des relations avec le Vietnam comme l'une des principales priorités, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam est un partenaire important de la Russie dans la région.

Photo : VNA

L'hôte et l'invité ont salué les réalisations importantes de la coopération bilatérale au cours des dernières années, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce, des sciences, de l'éducation et de la formation et de la coopération entre localités.

Ils se sont engagés à continuer de faciliter les échanges entre les peuples, en particulier parmi la jeune génération, et à défendre le rôle des Associations d'amitié entre les deux pays pour renforcer la compréhension et préserver les belles valeurs d'une amitié de longue date avec une histoire de près de 75 ans.

Le président Vo Van Thuong a remercié et suggéré aux dirigeants de la Russie et de l'URP de continuer à créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne en Russie puisse s'installer.

A cette occasion, il a transmis ses salutations au président russe Vladimir Poutine.- VNA/VI