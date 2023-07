Le président Vo Van Thuong rend visite à un physicien vietnamien en Autriche

Le 24 juillet, le président Vo Van Thuong, en visite officielle en Autriche, a rendu visite au docteur en physique Nguyen Duy Ha, un scientifique vietnamien de renom dans le domaine de la recherche en physique quantique en Europe et dans le monde.



Le chef de l’Etat a salué les réalisations et les contributions du docteur Nguyen Duy Ha dans son parcours de recherche et d'application des sciences et technologies.



Il a souligné que le Parti et l'État souhaitent toujours voir les Vietnamiens à l'étranger, en particulier les intellectuels et les scientifiques vietnamiens, obtenir de nouvelles avancées dans la recherche scientifique, l'enseignement et la vie.



Le dirigeant a déclaré que les réalisations scientifiques du docteur Nguyen Duy Ha contribuent non seulement à la sagesse commune de l'humanité dans les sciences et technologies, mais aussi à encourager et à motiver les intellectuels vietnamiens dans le développement des sciences et des technologies du pays.

Le président Vo Van Thuong (au milieu) et le docteur en physique Nguyen Duy Ha (2e à partir de la droite). Photo: VNA



Il a appelé le docteur Nguyen Duy Ha, fort de son expérience, à renforcer les liens avec les scientifiques et les intellectuels dans le pays pour travailler ensemble dans la recherche et la proposition de politiques, et partager leur passion pour la recherche scientifique et contribuer au développement des sciences et technologies au Vietnam.



Le docteur Nguyen Duy Ha, expert en physique quantique à basse température, est né en 1971 et a été diplômé de l'Université des sciences et technologies de Hanoï. Il est actuellement professeur à l'Université technique de Vienne, fait partie du groupe de recherche numéro un en Autriche et l'un des sept meilleurs groupes de recherche sur les basses températures en Europe. Plusieurs membres de sa famille sont également professeurs, médecins et maîtres en sciences fondamentales et appliquées au Vietnam et dans d’autres pays. -VNA/VI