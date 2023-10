Le président Vo Van Thuong rend visite à Co To

Le président Vo Van Thuong s’est rendu le 28 octobre à Co To - un district insulaire frontalier situé au Nord-Est de la province de Quang Ninh (Nord) pour visiter et encourager ses soldats et habitants, à l'occasion du 60e anniversaire de la fondation de la province.

Photo : VNA

Co To couvre une superficie naturelle totale de plus de 47,2 km2, comprenant deux communes et une ville. Sa population est d'environ 6 700 personnes réparties en sept groupes ethniques vivant ensemble : Kinh, Tay, Nung, Dao, San Diu, San Chi, Hoa. Le district dispose d'une frontière maritime de près de 200 km de long, de plus de 300 km2 de zones de pêche. Co To occupe une position particulièrement importante en matière de défense et de sécurité dans la zone maritime du Nord-Est du pays.

Le président Vo Van Thuong et une mission l’accompagnant sont venus rencontrer et remettre des cadeaux et drapeaux nationaux aux pêcheurs dans la zone de mouillage et d'abri contre les tempêtes du Centre de services logistiques de la pêche du district insulaire Co To. Il a recommandé aux habitants d’assurer la sécurité et d’opérer dans les zones de pêche autorisées, de respecter strictement les dispositions du droit international et de la loi vietnamienne sur l'exploitation des produits en mer.

Lors d’une rencontre avec les officiers et les soldats du bataillon Co To (appartenant à la Brigade 242, Région militaire 3), le président a reconnu et loué leurs efforts pour surmonter toutes les difficultés et épreuves, protéger fermement la souveraineté sacrée de la mer et des îles de la Patrie.

Travaillant avec le Comité du Parti, l’autorité, l'armée et la population du district insulaire de Co To, le chef de l’Etat a exprimé son émotion de visiter cette fois Co To et voir ses changements remarquables par rapport à plus de 10 ans d’auparavant. Vo Van Thuong a également exprimé son impression de voir la vie matérielle et spirituelle des habitants de s'améliorer et la vie sociale et culturelle se développer.

Concernant les tâches futures, le président a demandé au district de favoriser davantage le développement de son potentiel et de ses avantages pour édifier un district insulaire en constante croissance, notamment dans l'exploitation, la pêche et l'aquaculture, dans la protection des ressources aquatiques et pour devenir une zone logistique solide pour les navires.

Le district doit se concentrer sur la protection de l'environnement, la gestion des ressources naturelles, la protection de la forêt et l’édification du district pour qu'il devienne un centre écologique et un district insulaire vert.