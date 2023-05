Le président Vo Van Thuong rencontre son homologue singapourienne à Londres

Le président vietnamien, Vo Van Thuong, en visite au Royaume-Uni pour assister à la cérémonie de couronnement du roi Charles III, a rencontré le 5 mai à Londres son homologue singapourienne, Halimah Yacob.

Lors de la rencontre, Vo Van Thuong a insisté sur la nécessité pour les deux parties de continuer à prendre des mesures pour promouvoir le développement des relations bilatérales et les porter à une nouvelle hauteur. Il a déclaré espérer que dans les temps à venir, les deux parties continueraient à renforcer leurs échanges et à se coordonner étroitement dans les forums internationaux et multilatéraux, en particulier aux Nations unies et à l'ASEAN.

Pour sa part, Halimah Yacob a exprimé son souhait que les deux pays coopèrent de plus en plus étroitement à travers des plateformes réussies telles que les parcs industriels Vietnam-Singapour et dans de nouveaux domaines tels que les énergies renouvelables, la transformation numérique...

Les deux dirigeants ont convenu de mettre l'accent sur la promotion du partenariat stratégique entre les deux pays, la priorité étant donnée au renforcement de la confiance politique, à la promotion de la coopération dans l’économie, la défense, la sécurité, la culture, l’éducation...

Les deux parties ont souligné l'importance de construire une communauté de l'ASEAN solidaire et résiliente, promouvant son rôle central dans la structure régionale en formation, de maintenir un environnement pacifique et stable, de régler les différends par des moyens pacifiques, de mettre pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), d’achever bientôt les négociations d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) effectif, substantiel et conforme au droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.-VNA/VI