Le président Vo Van Thuong rencontre le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin

Le président de l'État Vo Van Thuong a rencontré le 27 juillet le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin au Saint-Siège. Les deux parties ont discuté des relations entre le Vietnam et le Vatican et de la situation catholique au Vietnam.

Le président Vo Van Thuong a souligné que le Parti et l'État du Vietnam favorisaient toujours les activités et le développement des religions conformément à la Constitution et aux lois, dont la loi sur les croyances et les religions, et continuaient à améliorer le cadre juridique des activités religieuses des habitants et des organisations religieuses.

Appréciant les réalisations du Vietnam en matière de garantie de la liberté religieuse pour toutes les religions, dont les catholiques, le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a salué le rôle du Groupe de travail conjoint Vietnam - Vatican dans le renforcement de la compréhension et de la confiance mutuelles et accepté de résoudre les différends par le dialogue.

Il a déclaré que le Vietnam jouait un rôle de plus en plus important dans l'Église catholique avec plus de 7,2 millions de paroissiens, affirmant que le Saint-Siège encourage toujours les catholiques et les dignitaires du Vietnam à contribuer activement au développement du pays et de l'Église.

Le président Vo Van Thuong a souligné l'importance du rôle du Saint-Siège dans les affaires mondiales et voir le Saint-Siège continuer à promouvoir son rôle, en contribuant à la réconciliation des conflits, au maintien de la paix et au développement durable, ainsi qu’à la promotion de la solidarité, de l'amitié, de la coopération et du développement entre les peuples et religions du monde.

Le Saint-Siège a affirmé que dans l'esprit de soutenir toutes les initiatives de consolidation de la paix dans le monde, le Vatican soutenait à l'unanimité le règlement des différends en Mer Orientale par des moyens pacifiques sur la base du droit international et de la Convention de la mer (UNCLOS) 1982.

Le président Vo Van Thuong et le le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, ont également discuté de l'approbation par les deux parties du statut du représentant papal résident et du bureau du représentant papal résident du Saint-Siège au Vietnam.

Le président Vo Van Thuong a déclaré que le Vietnam continuerait à soutenir le Saint-Siège pour achever bientôt les procédures nécessaires à l'ouverture du bureau du représentant papal résident du Saint-Siège à Hanoï et soutenir les activités du représentant papal résident au Vietnam.

A l'issue de la visite du président Vo Van Thuong au Vatican, les deux parties ont publié un communiqué de presse commun sur l'adoption du règlement sur les activités du représentant résident et du bureau du représentant papal résident du Saint-Siège au Vietnam. -VNA/VI