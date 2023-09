Le président Vo Van Thuong rencontre le président américain Joe Biden à Hanoi

Le président Vo Van Thuong a eu une entrevue lundi 11 septembre à Hanoi avec le président américain Joe Biden en visite d’État au Vietnam à l’invitation du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Le président Vo Van Thuong (à droite) et le président américain Joe Biden, à Hanoi, le 11 septembre. Photo : VNA

Saluant la visite du président Joe Biden et de la délégation américaine de haut rang, il a estimé que cette visite, ainsi que l’annonce du secrétaire général Nguyên Phu Trong et du président Joe Biden de l’élévation des relations Vietnam-États-Unis au rang d’un partenariat stratégique intégral, reflétaient la dimension des relations bilatérales, répondant aux intérêts des deux peuples et contribuant positivement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde.

Le chef de l’Etat vietnamien a remercié le président américain d’avoir toujours exprimé de bons sentiments au Vietnam dans différentes fonctions importantes. Il a réaffirmé que le Vietnam attache une grande importance et espère promouvoir ses relations avec les États-Unis de manière profonde, étendue, efficace, stable et durable, sur la base de principes convenus, notamment le respect du droit international, de la Charte des Nations Unies, et de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’institution politique de chacun.

Le président Joe Biden a réaffirmé que les États-Unis chérissent leurs liens avec le Vietnam et soutiennent un Vietnam fort, indépendant, résilient et prospère avec des réformes continues et une intégration internationale élargie, jouant un rôle de plus en plus important au sein de l’ASEAN et de la région.

Afin de continuer à approfondir les relations bilatérales dans le cadre du nouveau partenariat stratégique intégral, le président Vo Van Thuong a exhorté les deux parties à continuer de renforcer les relations politico-diplomatiques bilatérales, notamment à travers des réunions de hauts dirigeants. Il a remercié le président Joe Biden de l’avoir invité au sommet des dirigeants de l’APEC à San Francisco en novembre et a accepté l’invitation.

Concernant la coopération économique, commerciale et d’investissement, il a salué le soutien des États-Unis au Vietnam dans le renforcement de la capacité de production durable dans les domaines des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle et des industries connexes, tout en invitant les États-Unis à continuer à soutenir le Vietnam pour s’engager plus profondément dans les chaînes de production et d’approvisionnement mondiales, à investir dans des projets de haute technologie et à renforcer leur commerce de biens et de services avec le Vietnam, aidant ainsi le Vietnam à atteindre son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé en 2045.

Il a fait l’éloge du partenariat bilatéral dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la science et de la technologie, de la réponse au changement climatique et de la transition énergétique, espérant que l’Université Fulbright Vietnam devienne un centre de formation de haute qualité au service du développement non seulement du Vietnam mais de toute la région.

Le dirigeant vietnamien a souligné que la coopération pour régler les conséquences de la guerre est une activité humanitaire et l’un des contenus importants de la collaboration contribuant à la guérison et à la promotion des relations bilatérales. Il a exprimé l’espoir que les deux parties renforceront leur partenariat dans ce domaine.

Concernant la communauté vietnamienne aux États-Unis, le président Vo Van Thuong a affirmé qu’elle constitue une partie indissociable du bloc de grande union nationale vietnamienne et une communauté qui joue un rôle croissant dans le pays de résidence. Il a demandé à la partie américaine de continuer à créer des conditions favorables au développement de la communauté et de contribuer davantage au développement des deux pays ainsi qu’au développement des relations Vietnam-États-Unis.

En accord avec le chef de l’État vietnamien sur les orientations et les engagements envers les relations bilatérales à l’avenir, le président Joe Biden a déclaré que les efforts visant à promouvoir les relations Vietnam-États-Unis ont toujours reçu la compagnie et le soutien précieux d’amis de longue date tels que le regretté sénateur John McCain, l’ancien sénateur John Kerry, ainsi que la majorité du peuple américain. Il s’est dit convaincu que les relations Vietnam-États-Unis continueront à connaître davantage de succès après l’établissement du partenariat stratégique intégral.

Sur les questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont convenu de la nécessité de maintenir la paix, la stabilité, la coopération, de garantir la liberté, la sécurité et la sûreté de navigation et de survol, de régler pacifiquement les différends sur la base du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), sans recourir ni menacer de recourir à la force, en soutenant les efforts visant à élaborer un Code de conduite efficace et substantiel en Mer Orientale (COC), conforme au droit international et à la CNUDM de 1982.

A cette occasion, le président Vo Van Thuong a remis au président Joe Biden un livre spécial intitulé "Hô Chi Minh - Lettres à l’Amérique", publié par la Maison d’édition de l’Association des écrivains vietnamiens.

Le livre présente les lettres du président Hô Chi Minh aux Américains, qu’il s’agisse d’étudiants, de femmes, de gens ordinaires, de journalistes, d’officiers, de sénateurs, de secrétaires d’État ou de présidents. La première lettre a été écrite en 1919 sous le nom du jeune patriote Nguyên Ai Quôc et la dernière en 1969 et signée Hô Chi Minh, président d’un pays indépendant. Les lettres écrites en un demi-siècle (1919-1969) dressent le portrait d’un grand homme nommé Hô Chi Minh et d’une voie juste associée à la glorieuse histoire révolutionnaire du Vietnam.

Le président Joe Biden a reçu ce cadeau spécial et significatif avec respect, affirmant qu’il lirait attentivement toutes les lettres pour mieux comprendre la période historique des relations entre les deux pays.

Après la rencontre, le président Vo Van Thuong a présidé un banquet au niveau de l’État en l’honneur du président Joe Biden et de la délégation américaine.