Le président Vo Van Thuong rencontre le PM et le président de l'AN du Laos

Le président du Vietnam, Vo Van Thuong (gauche), et le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone. Photo: VNA



Dans le cadre de sa visite officielle au Laos, le président du Vietnam, Vo Van Thuong, a eu lundi après-midi 10 avril une entrevue avec le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone.



Les deux parties ont déclaré apprécier hautement les réalisations importantes de la coopération bilatérale dans tous les domaines. Elles ont convenu de se concentrer sur la mise en œuvre des accords de coopération bilatéraux, y compris l'accord sur le plan de coopération entre les gouvernements du Vietnam et du Laos en 2023, l'accord stratégique de coopération entre le Vietnam et le Laos pour la période 2021-2030 et l'accord sur la coopération bilatérale entre le Vietnam et le Laos pour la période 2021-2025.



Les deux dirigeants ont également décidé de maintenir les visites et contacts de tous niveaux, de renforcer leurs échanges et leur coordination dans les questions stratégiques liées à la sécurité et au développement de chaque pays.



Ils ont déclaré travailler ensemble pour s’efforcer d’atteindre une croissance des échanges commerciaux bilatéraux de 10- 15% en 2023, continuer à promouvoir la mise en œuvre de projets communs clés, s’efforcer de créer un environnement favorable et transparent pour la coopération bilatérale en matière d'investissement et favoriser la coopération bilatérale dans l’éducation, la formation, la science, l’innovation, la transformation numérique, ainsi que renforcer la coopération décentralisée.

Ils se sont mis d’accord sur la promotion de la confiance et du soutien mutuels entre les deux pays au sein des forums multilatéraux.



Le Vietnam est prêt à aider le Laos à assumer avec succès des responsabilités internationales, notamment l’accueil du 10e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady - Chao Phraya - Mékong (ACMECS 10) et la présidence de l’ASEAN et de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) en 2024, a déclaré Vo Van Thuong.



Dans l'après-midi du même jour, le président Vo Van Thuong a eu une entrevue avec le président de l’Assemblée nationale lao, Saysomphone Phomvihane.

Le président Vo Van Thuong a hautement apprécié l'étroite coopération entre les Assemblées nationales des deux pays, affirmant que le Vietnam est prêt à aider le Laos à organiser avec succès des événements diplomatiques importants dans les temps à venir, dont le premier Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam en 2023, et à assumer la présidence de l’Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) en 2024.



Les deux dirigeants ont souligné l'importance des échanges réguliers de délégations et des contacts de haut niveau, apprécié les résultats de l'application de l'accord de coopération entre les deux Assemblées nationales signé en mai 2022, notamment leur coordination efficace dans les activités de supervision communes, contribuant à la mise en œuvre efficace des accords de coopération et des conventions de haut niveau entre les deux pays.

Ils ont également salué le renforcement des échanges et partages d'expériences entre les deux organes législatifs et leur soutien mutuel au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux.



Les deux dirigeants ont réaffirmé qu'ils attachent toujours la plus haute priorité à la consolidation et au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays.