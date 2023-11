Le président Vo Van Thuong rencontre le gouverneur de Californie

Le président du Vietnam, Vo Van Thuong, a rencontré le 15 novembre (heure locale) à San Francisco le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, et la maire adjointe de Los Angeles, Erin Bromaghim, à l'occasion de sa participation à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023 et de ses activités bilatérales aux États-Unis.



Le président du Vietnam, Vo Van Thuong (droite), et le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Photo: VNA

En rencontrant le gouverneur de Californie, le président Vo Van Thuong a déclaré apprécier les sentiments et l’attention accordés par le gouverneur, les générations de dirigeants et les habitants californiens à la promotion des relations avec le Vietnam conformément aux besoins, au potentiel et aux avantages des deux parties.

Dans le contexte où les deux pays viennent de porter leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable, et avec des avantages tels que des vols directs, une grande communauté des personnes d’origine vietnamienne, de nombreux investisseurs des deux pays, la Californie sera un pionnier dans le développement des relations bilatérales, selon le président Vo Van Thuong.

Il a proposé au gouverneur Gavin Newsom de soutenir le jumelage des villes vietnamiennes et américaines et de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne en Californie.

De son côté, Gavin Newsom a affirmé que l'État de Californie était prêt à renforcer l’amitié et la coopération avec le Vietnam, contribuant au développement des relations entre le Vietnam et les États-Unis, ainsi que celles entre la Californie et les localités vietnamiennes.

Lors de la rencontre avec la maire adjointe de Los Angeles, Erin Bromaghim, le président Vo Van Thuong a déclaré apprécier hautement le potentiel et les réalisations en matière de développement de cette ville - centre technologique et port maritime connu des États-Unis et du monde.

Le dirigeant vietnamien a déclaré qu'avec un long littoral, le Vietnam possédait de nombreuses localités riches en potentiels de développement économique portuaire. Il s’est déclaré convaincu que la coopération entre le port de Los Angeles et les entreprises et localités vietnamiennes obtiendrait des résultats positifs, créant ainsi une base pour d'autres activités de coopération entre les deux parties.

Erin Bromaghim a annoncé qu’elle effectuerait une visite au Vietnam dans un proche avenir avec une délégation d’entreprises américaines, dans le but d’explorer les opportunités de coopération en matière d'investissement au Vietnam.