Le président Vo Van Thuong rencontre la Première ministre italienne Giorgia Meloni

Le président vietnamienne Vo Van Thuong a rencontré la Première ministre italienne Giorgia Meloni, mercredi 26 juillet à Rome, dans le cadre de sa visite d’Etat en Italie.

Les deux dirigeants ont discuté des relations de coopération entre les deux pays et se sont mis d’accord sur des mesures substantielles pour renforcer le partenariat stratégique Vietnam-Italie.

La Première ministre Giorgia Meloni s’est réjouie des progrès de la coopération multiforme entre les deux pays, notamment en matière d’économie, de commerce, d’investissement.



Elle s’est dit impressionnée par le développement dynamique de l’économie vietnamienne en Asie du Sud-Est, affirmant attacher de l’importance à la position et au rôle du Vietnam dans la région Indo-Pacifique.



La dirigeante italienne a souligné que les deux pays disposent encore de nombreuses potentialités pour élargir leur coopération, exprimant sa volonté d’oeuvrer avec le Vietnam pour accélérer le partenariat stratégique Vietnam-Italie afin de relever ensemble les défis actuels du monde et de la région.



Le président Vo Van Thuong a remercié la Première ministre Giorgia Meloni pour son accueil chaleureux, et a exprimé son souhait de renforcer la coopération multiforme entre les deux pays, notamment dans les domaines: politique, diplomatie, économie, éducation, formation, culture, art et autres domaines potentiels.

Afin de renforcer le partenariat stratégique, les deux dirigeants ont échangé des orientations, des mesures substantielles susceptibles de renforcer la coopération Vietnam-Italie dans les temps à venir, de promouvoir le redressement et le développement écononomique et de relever ensemble les défis régionaux et mondiaux.

Le président vietnamienne Vo Van Thuong et la Première ministre italienne Giorgia Meloni se serrent la main, à Rome, le 26 juillet. Photo: VNA

La Première ministre Giorgia Meloni a souligné que la ratification par le Parlement italien de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) à l’occasion de la visite du président Vo Van Thuong en Italie montret l’intérêt de l’Italie à promouvoir les relations bilatérales.



Les deux parties ont convenu d’intensifier les contacts et les échanges de délégations entre les ministères, les branches et les localités; de continuer à mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale tels que le Comité mixte de coopération économique.



Le président Vo Van Thuong a affirmé que le Vietnam est prêt à travailler en étroite collaboration avec l’Italie pour promouvoir des contenus de coopération tels que la transformation verte, l’économie numérique, la prospérité durable et inclusive.



Il a demandé à l’Italie de soutenir la promotion des relations de partenariat et la coopération globale entre le Vietnam et l’Union européenne. Le Vietnam est pour sa part prêt à servir de pont pour promouvoir les relations Italie-ASEAN.



La Première ministre Giorgia Meloni a affirmé que l’Italie est prête à servir de pont pour les relations G7-ASEAN et Vietnam-UE.



Sur le plan économique, les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre effective de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), le considérant comme un moteur important pour renforcer les liens économiques entre les deux pays. La Première ministre Giorgia Meloni a exprimé son soutien à l’accélération de la mise en œuvre de l’EVFTA) visant à porter le commerce bilatéral à 7 milliards de dollars.



Les deux dirigeants ont convenu de continuer à promouvoir la coopération dans d’autres domaines tels que la sécurité et la défense, l’éducation et la formation, la science et la technologie, la conservation des patrimoines culturels.



Les deux parties ont également discuté d’un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun. Elles ont convenu de renforcer la coordination au sein des organisations et forums internationaux tels que les Nations unies, le cadre de coopération G7-ASEAN; de se coordonner étroitement dans la mise en œuvre des engagements du Partenariat pour une transition énergétique équitable (JETP).



L'Italie s'est engagée à soutenir le Vietnam dans les ressources financières, technologiques et de formation pour aider le Vietnam à répondre au changement climatique. La Première ministre Giorgia Meloni a salué la proposition du Vietnam d'établir un cadre tripartite sur l'agriculture entre le Vietnam, l'Italie et un pays tiers pour contribuer à résoudre les problèmes mondiaux de sécurité alimentaire.