Le président Vo Van Thuong rencontre des scientifiques étrangers et vietnamiens

Dans l'après-midi du 12 août, au Palais présidentiel, le président Vo Van Thuong a rencontré 56 scientifiques étrangers et vietnamiens participant à la conférence scientifique internationale « Windows on the Universe » (Fenêtres sur l'univers) à Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre).

Cette conférence est organisée par le Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires (ICISE), l'association "Rencontres du Vietnam", le ministère des Sciences et des Technologies et le Comité populaire provincial de Binh Dinh.



Il s'agit d'un forum académique permettant aux participants de discuter des dernières découvertes en physique des particules, en physique des hautes énergies et en astronomie.



Lors de la rencontre avec le chef de l’Etat vietnamien, de nombreux scientifiques ont exprimé leur volonté de coopérer et de travailler avec le Vietnam. Ils ont également émis le souhait que le Vietnam adopte politiques favorables aux scientifiques et crée des conditions permettant aux scientifiques internationaux de vivre et de travailler au Vietnam...

De son côté, le président Vo Van Thuong a hautement apprécié l'Association "Rencontres du Vietnam" et surtout les contributions du Professeur Tran Thanh Van, du Professeur Le Kim Ngoc ainsi que des scientifiques de l'Association "Rencontres du Vietnam" au cours des 30 dernières années pour le développement des sciences et de l'éducation au Vietnam.



Soulignant la grande importance accordée par le Vietnam aux sciences et technologies ainsi qu’à l’éducation et la formation, il a déclaré que le Vietnam se concentrait toujours sur l'attraction et l'utilisation des talents, le développement de ressources humaines de haute qualité et la constitution d'une solide équipe d'intellectuels pour un développement national durable.



Le président a déclaré espérer que dans les temps à venir, le Vietnam continuerait de bénéficier de la coopération et du soutien des scientifiques internationaux et des scientifiques vietnamiens à l'étranger.



Le chef de l’Etat a demandé aux organes compétents et aux localités de soutenir l’Association "Rencontres du Vietnam" dans la réalisation de ses bons projets, d’améliorer les mécanismes et politiques pour créer des conditions plus propices aux scientifiques...