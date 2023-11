Le président Vo Van Thuong rencontre des dirigeants des groupes Apple et Boeing

A l'occasion de sa participation à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023 et de ses activités bilatérales aux États-Unis, le président Vo Van Thuong a rencontré le 15 novembre à San Francisco (heure locale) le directeur général d’Apple, Tim Cook.

Le président Vo Van Thuong (droite) et le directeur général d’Apple, Tim Cook. Photo: VNA

Tim Cook a déclaré que le Vietnam était impliqué dans la stratégie commerciale particulière de son groupe qui y fabriquait actuellement certains produits tels que Macbook, Ipad, Apple Watch, avec des milliers de travailleurs.

Il a estimé que l'économie numérique du Vietnam connaissait un fort développement. De nombreuses grandes entreprises d’électronique et de technologie du monde et des États-Unis déploient un nombre croissant d’activités d’investissement, de production et d’affaires au Vietnam. Le pays possède des ingénieurs et un personnel technologique hautement qualifiés.

Il a suggéré au Vietnam de continuer à améliorer le système de normes d'application de la technologie 5G, à perfectionner son cadre juridique au service du développement de l’économie numérique, en garantissant notamment la sécurité, la sûreté et la confidentialité des utilisateurs. Il lui a également conseillé d’examiner attentivement les facteurs liés à l’application et au développement de l’intelligence artificielle.

Le président Vo Van Thuong, de son côté, a salué les propositions et les stratégies commerciales d'Apple qui valorisent le marché et la capacité de production du Vietnam. Il a également remercié Apple pour l'expansion de sa production et de ses activités au Vietnam.

Rappelant l’établissement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis, Vo Van Thuong a déclaré qu'il s'agissait d'une excellente opportunité pour Apple d'étendre fortement ses activités d'investissement au Vietnam, en particulier dans le domaine de la haute technologie.

Il a affirmé que l'État et le gouvernement du Vietnam étaient toujours prêts à écouter les idées des entreprises et investisseurs pour améliorer le cadre juridique, les politiques et le climat d’affaires et d’investissement…

Le président a émis le souhait qu'Apple promeuve les investissements dans les localités et participe au développement et à l'application de la technologie 5G au Vietnam.

Le même jour à San Francisco, le chef de l’Etat vietnamien a rencontré le docteur Brendan Nelson, vice-président senior du groupe Boeing, également président de Boeing Global.