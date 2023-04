Le président Vo Van Thuong reçoit un responsable du Parti révolutionnaire populaire lao

Le président Vo Van Thuong a reçu, le 20 avril à Hanoï, Thongsavanh Phomvihane, chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao.

Le président Vo Van Thuong (droite) et Thongsavanh Phomvihane, chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao. Photo : VNA

Vo Van Thuong a exprimé sa conviction que la visite de Thongsavanh Phomvihane, la première dans son nouveau poste, contribuera à renforcer la coopération entre les Commissions des Relations extérieures des deux Partis, augmentant ainsi l'efficacité de la coopération intégrale entre les deux Partis et les pays dans les temps à venir.

Le responsable lao a déclaré à son hôte que les deux Commissions avaient maintenu des échanges réguliers de délégations et donné des consultations aux organes vietnamiens et lao pour l'organisation d'activités pendant l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022.

Les deux parties se sont mises d'accord sur un plan de coopération pour cette année et discuteront des questions d'intérêt commun ainsi que des orientations de coopération dans les temps à venir, a-t-il indiqué.

Il a déclaré que les deux Commissions favoriseront leur coopération dans tous les domaines, travailleront plus dur pour remplir leur rôle de conseillers auprès des dirigeants des Partis et des États et mieux mettront en œuvre les accords conclus par les deux Partis, États et peuples.

Vo Van Thuong a apprécié le soutien du Parti, de l'État et du peuple lao à leurs homologues vietnamiens dans la construction et la défense nationales, et a souligné que les sentiments chaleureux et les liens étroits entre eux ont créé une base importante pour que les deux pays surmontent les défis.

Le dirigeant a également salué le rôle consultatif des Commissions dans la coopération entre les deux Partis, en particulier dans la mise en œuvre de leurs accords, et les a exhortées à intensifier l'échange d'expériences dans tous les domaines et à se soutenir mutuellement dans les forums régionaux et mondiaux.