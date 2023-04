Le président Vo Van Thuong reçoit les ambassadeurs de l’ASEAN

Le président de la République Vo Van Thuong a reçu lundi 17 avril à Hanoi les ambassadeurs de l’ASEAN venus le féliciter pour son élection à la tête de l’État vietnamien.

Le président Vo Van Thuong pose avec les ambassadeurs de l’ASEAN. Photo : VNA

Au nom des diplomates de l’ASEAN, l’ambassadeur indonésien Denny Abdi a transmis les félicitations et les salutations des dirigeants de l’Indonésie et des États membres de l’ASEAN au président Vo Van Thuong.

Il a affirmé qu’au cours des 28 dernières années, le Vietnam a joué un rôle important dans le renforcement de la solidarité et du rôle central de l’ASEAN, ainsi que dans la construction de la Vision post-2025 de la communauté de l’ASEAN. La croissance vietnamienne de 8,02% l’an dernier donnera une impulsion au développement économique régional.



S’engageant à soutenir activement et à contribuer efficacement au renforcement des relations entre le Vietnam et les pays de l’ASEAN, il a estimé que sous la direction du président, leur amitié et leur coopération se développeront de plus en plus, apportant des contributions importantes au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région.

Saluant le thème de l’ASEAN cette année "L’ASEAN compte : l’épicentre de la croissance", qui reflète le rôle du bloc dans la région et les aspirations partagées de l’ASEAN pour un développement dans la paix, la prospérité et l’harmonie, le président Vo Van Thuong a affirmé que le Vietnam accompagnera le président de l’ASEAN 2023, et tous les pays membres dans la réalisation de ces objectifs.

L’ASEAN occupe une position extrêmement importante et fait partie intégrante de la politique extérieure du Vietnam. L’unité, la flexibilité, l’harmonie et l’inclusivité sont les "clés d’or" pour ouvrir la porte à un nouvel espace régional avec l’ASEAN au centre, vers la réalisation de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2025 et au-delà, avec l’esprit communautaire imprégnant les populations de toutes les couches sociales, a-t-il dit.

Le Vietnam attache toujours de l’importance aux relations avec les pays voisins d’Asie du Sud-Est, a-t-il ajouté.

Selon le chef de l’État vietnamien, le Vietnam et les pays d’Asie du Sud-Est travaillent en étroite collaboration dans tous les domaines importants tels que la défense, la sécurité, l’économie, le commerce, l’investissement, l’éducation, la formation et les échanges entre les peuples, et s’étendent à de nouveaux domaines dans l’ère 4.0, comme l’innovation, la transformation numérique, la connectivité numérique, l’économie circulaire, l’économie verte, les énergies propres, entre autres.

Il a souhaité que les ambassadeurs servent de ponts importants, contribuant davantage à promouvoir l’amitié et la coopération entre le Vietnam et les États membres de l’ASEAN.

A l’occasion du Nouvel An traditionnel du Laos, du Cambodge, du Myanmar, de la Thaïlande et du ramadan dans les pays musulmans, le président Vo Van Thuong a adressé ses vœux les plus chaleureux aux dirigeants et au peuple de ces pays.