Le président Vo Van Thuong reçoit les ambassadeurs de différents pays

Dans l'après-midi du 29 janvier, au Palais présidentiel, le président Vo Van Thuong a reçu les ambassadeurs de Pologne, d'Espagne et du Bangladesh, venus lui présenter leurs lettres de créance. Il a également reçu l'ambassadeur du Mozambique, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.





En recevant l’ambassadeur de Pologne, Aleksander Surdej, le chef de l’État a déclaré que le peuple vietnamien appréciait toujours le soutien et l'assistance précieux que le peuple polonais lui avait apporté pendant la lutte d’hier pour l'indépendance et la réunification nationales ainsi que dans le processus de développement d’aujourd'hui.

Enthousiasmé par le fort développement des relations économiques et commerciales bilatérales, Vo Van Thuong a proposé que les deux pays favorisent la coopération dans les domaines de l'éducation et de formation, du tourisme, de la culture et des échanges entre les peuples...



L'ambassadeur de Pologne a déclaré que le potentiel de coopération entre les deux pays demeurait très important, souhaitant promouvoir des contacts à tous les niveaux, contribuant ainsi au renforcement de la confiance politique.



En recevant l’ambassadrice d’Espagne, Carmen Cano De Lasala, Le président vietnamien a proposé que les deux pays renforcent la confiance politique et diplomatique et favorisent les visites de tous les niveaux.

Il a également suggéré que les deux parties continuent de promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation, des sciences et des technologies, de la culture, des sports et des échanges entre les peuples.



L'ambassadrice d'Espagne a déclaré que son pays croyait au potentiel de coopération avec le Vietnam, notamment dans les domaines scientifique et technologique. En outre, selon elle, la coopération dans les domaines du tourisme et de la culture entre les deux pays se renforce de plus en plus et l'Espagne souhaite promouvoir les échanges culturels et entre les peuples.



En recevant l’ambassadeur du Bangladesh, Mohammad Lutfor Rahman, le dirigeant vietnamien a proposé que les organes compétents des deux pays renforcent les échanges et s’entraident pour un développement mutuel, car les économies des deux pays présentaient de nombreuses similitudes.

Le Vietnam est prêt à servir de pont entre le Bangladesh et l'ASEAN et espère que le Bangladesh soutiendra la position commune de l'ASEAN sur les questions régionales et internationales, a-t-il déclaré.



L'ambassadeur du Bangladesh a exprimé le souhait de son pays de promouvoir davantage la coopération avec le Vietnam dans le domaine de l'agriculture, ainsi que la coopération dans l'éducation, l’information et la communication, la cybersécurité et l’ouverture de vols directs afin d’améliorer les échanges entre les peuples.



Le même jour, le président Vo Van Thuong a reçu l'ambassadeur du Mozambique, Leonardo Rosario Manuel Pene, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

Il a proposé que les deux parties continuent de renforcer la confiance politique et de promouvoir la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et de l’investissement...

De son côté, l'ambassadeur du Mozambique a promis de s'efforcer toujours de contribuer aux relations Vietnam-Mozambique.-VNA/VI