Le président Vo Van Thuong reçoit le président de la Douma d'État de la Fédération de Russie

Le président de la République, Vo Van Thuong, a reçu le 16 octobre à Hanoï le président de la Douma d'État de la Fédération de Russie, Viatcheslav Viktorovitch Volodine, en visite officielle au Vietnam pour co-présider la 2e réunion du Comité de coopération interparlementaire Vietnam-Fédération de Russie.

Rencontre entre les deux dirigeants. Photo: VNA

Appréciant la visite du président de la Douma d'État russe et les résultats de son entretien avec le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, le chef de l’Etat a estimé que sa visite créerait un fort élan pour la coopération bilatérale.



Le président de la Douma d'État russe a affirmé que son pays considérait le Vietnam non seulement comme un partenaire stratégique mais aussi comme un ami stratégique. Selon lui, il est nécessaire que les deux parties travaillent ensemble pour trouver de nouvelles formes de développement de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines différents...

Afin de renforcer les relations entre les deux pays, le président Vo Van Thuong a proposé que les deux parties maintiennent et augmentent les échanges de délégations de tous les niveaux, promeuvent activement la coopération économique, commerciale et d'investissement, reprennent et développent les échanges entre Vietnamiens et Russes, ainsi que les activités touristiques après le COVID-19.



A cette occasion, le chef de l’Etat a remercié la Russie pour son soutien à la communauté vietnamienne sur son sol, souhaitant que la Douma d’Etat soutienne les politiques qui lui créent des conditions plus favorables.



Le même jour, le président de la Douma d'État russe est allé rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée et déposer des fleurs au monument des Héros morts pour la Patrie dans la rue Bac Son à Hanoï.