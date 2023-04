Le président Vo Van Thuong reçoit le Premier ministre tchèque

Le président vietnamien, Vo Van Thuong (droite), et le Premier ministre tchèque, Petr Fiala. Photo: VNA

Le président de la République, Vo Van Thuong, a reçu le 21 avril à Hanoï le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, en visite officielle au Vietnam du 20 au 22 avril.



Lors de la rencontre, Vo Van Thuong a affirmé que l'Etat et le peuple du Vietnam attachaient toujours de l’importance à l’amitié traditionnelle avec la République tchèque et souhaitaient la promouvoir dans tous les domaines.



De son côté, le Premier ministre tchèque a également déclaré que son pays accordait toujours de l’importance à la consolidation et au développement des relations avec le Vietnam, le partenaire le plus important de la République tchèque au sein de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est).



Appréciant les résultats de l’entretien entre les Premiers ministres vietnamien et tchèque, le chef de l’Etat vietnamien a suggéré que les deux parties travaillent en étroite collaboration pour mettre en œuvre les accords conclus, renforcer la coopération en multipliant les visites de délégations à tous les niveaux, développer les liens dans l’économie, l’éducation et la formation, le tourisme...



Le Premier ministre Petr Fiala a affirmé que les deux gouvernements coopéreraient étroitement et continueraient à créer des conditions permettant aux entreprises des deux pays d'élargir leur coopération en matière d'investissement et d'affaires. Il a proposé de promouvoir la coopération globale et les échanges entre les deux peuples grâce à l'ouverture rapide de vols directs entre les deux pays et l'ouverture du Centre culturel tchèque au Vietnam.

Les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir dans les forums multilatéraux et les organisations internationales.



S’agissant des questions de sécurité, dont la Mer Orientale, les deux parties ont souligné la nécessité de résoudre les différends par des moyens pacifiques, y compris par le biais de processus diplomatiques et juridiques conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Le président Vo Van Thuong a par ailleurs proposé au gouvernement tchèque de continuer à créer des conditions propices à la communauté vietnamienne sur son sol.