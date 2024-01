Le président Vo Van Thuong reçoit le Premier ministre lao Sonexay Siphandone

Le président vietnamien Vo Van Thuong (à droite) reçoit le 6 janvier à Hanoi le Premier ministre lao Sonexay Siphandone. Photo : VNA



Le président de la République Vo Van Thuong a affirmé samedi 6 janvier à Hanoi au Premier ministre lao Sonexay Siphandone que le Parti et l’État vietnamiens accordaient toujours la plus haute priorité aux relations Vietnam-Laos.

Il s’est déclaré convaincu que la visite du Premier ministre lao et sa coprésidence de la 46e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos donneront un nouvel élan pour la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.



Le chef de l’État vietnamien a salué les réalisations importantes que le peuple lao a obtenues sous la direction du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et sous la direction du gouvernement lao au fil des ans.



Il s’est dit convaincu que le Laos continuera à récolter de plus grands succès dans le développement socio-économique, construisant ainsi un pays de paix, d’indépendance, d’unité, de démocratie et de prospérité avec une position croissante dans la région et dans le monde.



Pour sa part, le chef du gouvernement lao a hautement apprécié les résultats de la visite du président Vo Van Thuong au Laos en avril 2023 et a salué les réalisations importantes du Vietnam, les décrivant comme une motivation pour le Laos dans le processus de développement du pays.



Il a souligné que le Parti, l’État et le peuple du Laos se souviendront toujours du soutien sans réserve que le Vietnam a apporté au Laos, tant dans la lutte passée pour l’indépendance que dans la construction, la défense et le développement nationaux actuels.



Il a fait l’éloge des investissements des entreprises vietnamiennes au Laos, qui contribuent positivement au développement socio-économique du Laos.



Les deux parties se sont réjouies du développement vigoureux et global du partenariat Vietnam-Laos dans tous les domaines au fil des années.



Ils ont convenu de continuer à maintenir les visites et les échanges à tous les niveaux, tout en mettant effectivement en œuvre les accords importants conclus par les deux parties et les deux pays, en accélérant la collaboration dans les domaines de la sécurité, de la défense et de la diplomatie, et en accordant une plus grande attention à l’éducation et à la sensibilisation aux relations spéciales et fidèles entre les deux pays.



Dans le même temps, les deux parties promouvront la coopération dans d’autres domaines tels que l’économie, le commerce et l’investissement, l’éducation et la formation et le tourisme, avec des liens plus étroits entre les activités touristiques en optimisant l’Année du tourisme lao 2024 et le programme «Un voyage, trois destinations».



Le dirigeant vietnamien a souligné la nécessité pour les deux parties de continuer à promouvoir des relations politiques bilatérales et à favoriser la coordination dans la réalisation des plans et des projets afin d’apporter des avantages pratiques aux deux peuples.



Il a promis que le Vietnam continuera de travailler en étroite collaboration avec le Laos pour achever les missions internationales du pays en 2024, contribuant ainsi à renforcer la position et les contributions du Laos à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.



Le président Vo Van Thuong a profité de l’occasion pour transmettre ses salutations au secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith, ainsi qu’à d’autres hauts dirigeants lao. - VNA/VI