Le président Vo Van Thuong reçoit le Premier ministre australien Anthony Albanese

Le président Vo Van Thuong a reçu le 4 juin le Premier ministre australien Anthony Albanese, qui effectue une visite officielle de deux jours au Vietnam à partir du 3 juin.

Le président Vo Van Thuong (droite) et le Premier ministre australien Anthony Albanese. Photo : VNA

Le chef de l'État a apprécié la fourniture par l'Australie d'une aide publique au développement (APD) stable pour le Vietnam et son soutien dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 grâce à l'octroi rapide de vaccins en grandes quantités.

Pour sa part, le Premier ministre australien Anthony Albanese a affirmé que le Vietnam a toujours été le partenaire prioritaire de l'Australie dans la région et souhaite développer constamment des relations de coopération avec la nation d'Asie du Sud-Est.

Le Vietnam aura une position prioritaire dans une stratégie économique de l'Asie du Sud-Est jusqu'en 2040 que le gouvernement australien est en train d'élaborer, a-t-il noté.

Les dirigeants se sont réjouis des performances exceptionnelles des relations bilatérales dans divers domaines, en particulier dans la politique, les affaires relations, la sécurité, la défense, l’économie, le commerce, l’investissement, l’éducation et la formation, la culture, le tourisme, les sports, le travail, les sciences et technologies et les échanges entre les deux peuples et entre les localités.

Ils ont convenu de renforcer davantage la confiance politique, la considérant comme une base importante pour l'élévation des relations bilatérales à une nouvelle heuteur dans les temps à venir.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a informé son hôte de la décision de l'Australie d'accorder 105 millions de dollars australiens (69,51 millions de dollars américains) au Vietnam au service de la coopération dans la réponse au changement climatique et la transition énergétique, l'augmentation des investissements de l'Université RMIT au Vietnam à 250 millions de dollars australiens et l'octroi de bourses d'études à des étudiants vietnamiens et régionaux par Western Sydney University.

Le Premier ministre australien a déclaré qu'il se félicitait de l'ouverture de liaisons plus directes vers les grandes villes australiennes par les transporteurs vietnamiens Vietnam Airlines et Vietjet, qui, selon lui, contribuent à promouvoir la coopération économique et touristique et à échanger des activités entre les deux peuples.

Le président Vo Van Thuong, à son tour, a proposé à l'Australie de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne en Australie préserve la langue, les traditions et la culture de son pays d'origine, et pour que les étudiants vietnamiens puissent accomplir les procédures de visa et étudier.

Il a également suggéré à l'Australie d'établir davantage de succursales de ses principales universités au Vietnam et mettre en œuvre prochainement le protocole d'accord révisé sur le programme australien de visa agricole.

Le Vietnam est prêt à fournir des travailleurs qualifiés dans les secteurs industriel, agricole et des services pour l'Australie, et invite les citoyens australiens à participer au programme vietnamien de travail et de vacances, a-t-il déclaré.

Abordant des questions régionales et internationales, les deux parties sont convenues de continuer à se soutenir mutuellement et à travailler en étroite collaboration lors des forums régionaux et internationaux, en particulier l'ONU, l'APEC, l'ASEAN et d'autres mécanismes dirigés par l'ASEAN.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a réaffirmé la position de l'Australie de respecter l'état de droit dans la région et de régler les différends en Mer Orientale en voie pacifique conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.