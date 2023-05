Le président Vo Van Thuong reçoit la reine Mathilde de Belgique

Le président vietnamien Vo Van Thuong a reçu mardi 9 mai à Hanoi la reine Mathilde de Belgique en visite de travail au Vietnam en tant que présidente d’honneur de l’UNICEF Belgique.

Le président vietnamien Vo Van Thuong et la reine Mathilde de Belgique, à Hanoi, le 9 mai. Photo : VNA

Le chef de l’Etat a salué la visite de la reine Mathilde de Belgique dans le contexte où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales et du 5e anniversaire du partenariat stratégique en agriculture en 2023.Il s’est réjoui du développement positif continu de l’amitié traditionnelle et de la bonne coopération entre les deux pays, notamment le maintien des échanges de délégations et des contacts à tous les niveaux et des progrès remarquables dans les relations économiques, commerciales et d’investissement entre les deux pays.A cette occasion, le président Vo Van Thuong a invité le roi Philippe et la reine Mathilde à se rendre à nouveau au Vietnam, avant d’informer la reine Mathilde des progrès les plus notables réalisés par le pays ces dernières années en ce qui concerne la protection et les soins apportés aux enfants.Il a remercié la Belgique et l’UNICEF Belgique, ainsi que la reine Mathilde d’avoir toujours accompagné, soutenu et coopéré avec le Vietnam dans le domaine de la protection et des soins des enfants ; d’avoir accordé des ressources importantes pour aider le Vietnam à améliorer l’efficacité des soins des enfants.La reine Mathilde a partagé sa joie avant son voyage à Lào Cai (Nord) pour voir de ses propres yeux la performance des établissements de soins des enfants, les réalisations du Vietnam dans le processus de développement durable ainsi que se renseigner sur les difficultés rencontrées par le pays en matière de soins et de protection des enfants, en particulier les questions liées à l’éducation, à la nutrition et à la santé mentale.Le président Vo Van Thuong s’est dit persuadé qu’au cours de sa visite de plusieurs projets de coopération soutenus par l’UNICEF Belgique dans des localités vietnamiennes, la reine Mathilde aura l’occasion de mieux comprendre les réalisations et les efforts du Vietnam ; en même temps, partagera les difficultés et les défis du Vietnam en matière de protection et de soins des enfants.Il a espéré que l’UNICEF Belgique continue à soutenir le Vietnam dans le perfectionnement des politiques et des lois relatives aux enfants ; à accorder des ressources pour assister le Vietnam, en particulier dans le développement des services sanitaires et éducatifs destinés aux enfants vietnamiens. – VNA/VI