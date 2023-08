Le président Vo Van Thuong reçoit la présidente de la Cour populaire suprême du Laos

Le président Vo Van Thuong a reçu le 22 août à Hanoï Mme Viengthong Siphandon

, présidente de la Cour populaire suprême du Laos, en visite de travail au Vietnam.

Le président Vo Van Thuong et Mme Viengthong Siphandon, présidente de la Cour populaire suprême du Laos. Photo : VNA

Il a estimé que cette visite renforcerait davantage les relations de coopération entre les deux tribunaux, contribuant aussi à promouvoir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Viengthong Siphandon a déclaré que ces dernières années, la Cour populaire suprême du Laos et la Cour populaire suprême du Vietnam avaient étroitement coopéré selon l'esprit du Protocole d'accord signé en 2008. Les deux parties ont également tenu des réunions pour évaluer les résultats de la coopération et convenir de l’orientation de la coopération future.

Elle a insisté sur la coordination et l’assistance de la Cour populaire suprême du Vietnam qui sont un encouragement important pour la Cour populaire suprême du Laos

d’accomplir ses tâches.

Vo Van Thuong a affirmé que le Parti, l'Etat et le peuple vietnamiens étaient toujours intéressés par les progrès du développement socio-économique du Laos, en particulier par les résultats de la mise en œuvre de la Résolution du 11e Congrès national du Parti populaire révolutionnaire lao. Le Vietnam est satisfait des résultats globaux obtenus par le peuple laotien dans les domaines de la défense, de la sécurité et du développement économique ; et partage avec les difficultés auxquelles le peuple lao est confronté.

Le chef de l’Etat vietnamien a estimé les résultats de la coopération entre les deux systèmes judiciaires, tout en saluant les deux tribunaux pour promouvoir leur coopération dans tous les aspects, en particulier la signature d'accords de coopération entre les cinq tribunaux populaires des localités sans frontières communes du Vietnam et du Laos.

Il s’est déclaré convaincu que les contenus adoptés favoriseraient fortement la coopération entre les deux tribunaux

dans les temps à venir.