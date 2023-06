Le président Vo Van Thuong reçoit l'ambassadrice de Bulgarie

Le président Vo Van Thuong a reçu le 9 juin à Hanoï Mme Marinela Petkova, ambassadrice de Bulgarie, venue faire ses adieux au terme de son mandat au Vietnam, félicitant les contributions de la diplomate à la coopération multiforme entre le Vietnam et la Bulgarie.

Le président Vo Van Thuong et l'ambassadrice de Bulgarie, Marinela Petkova. Photo : VNA

Marinela Petkova a affirmé que la Bulgarie attachait toujours de l'importance aux relations d'amitié traditionnelles avec le Vietnam et souhaitait promouvoir une coopération multiforme avec le pays.

Rappelant la visite de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan en Bulgarie en 2021, l'ambassadrice a déclaré que cette visite montrait le souhait des hauts dirigeants des deux pays de resserrer et promouvoir les relations bilatérales. Depuis le contrôle de l'épidémie de COVID-19, les activités commerciales entre les deux pays se sont fortement redressées.

Vo Van Thuong a demandé de renforcer les activités de contact à tous les niveaux, comme base pour promouvoir la coopération dans tous les domaines entre les deux pays.

Il a suggéré que les deux parties organisent prochainement la 24e session du Comité intergouvernemental Vietnam - Bulgarie sur la coopération économique, commerciale et scientifique en 2023. Il a proposé que la Bulgarie ratifiait rapidement l'Accord de protection des investissements entre l'Union européenne (UE) et le Vietnam (EVIPA), pour créer les conditions permettant aux entreprises et aux investisseurs de l'UE, de la Bulgarie et du Vietnam de participer plus activement aux marchés de l'autre. Les deux parties doivent continuer à coopérer et à se soutenir dans les forums internationaux.

Appréciant la Bulgarie d'avoir créé des conditions favorables pour que les Vietnamiens puissent vivre, étudier et travailler sur son sol, Vo Van Thuong a demandé aux deux parties de promouvoir les échanges entre les peuples.

Il a aussi demandé d’accélérer les activités de coopération plus fortes dans le tourisme.