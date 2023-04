Le président Vo Van Thuong reçoit l'ambassadeur britannique

Le président Vo Van Thuong a reçu le 28 avril à Hanoï l'ambassadeur britannique au Vietnam, Iain Frew, se déclarant convaincu que pendant son mandat, l'ambassadeur continuerait à contribuer au développement substantiel des relations entre les deux pays.



Le président Vo Van Thuong (droite) et l'ambassadeur britannique au Vietnam, Iain Frew. Photo : VNA

Le président Vo Van Thuong a informé son interlocuteur qu'à l'invitation de la famille royale britannique, il assisterait à la cérémonie de couronnement du roi Charles III au Royaume-Uni. Il a espéré que son voyage de travail contribuera à renforcer les bases politiques pour promouvoir la coopération multiforme entre les deux pays.

De son côté, l'ambassadeur Iain Frew s’est réjoui de la présence prochaine du président vietnamien à cet événement, qui revêtait une signification spéciale dans le contexte où les deux pays célébrèrent le 50e anniversaire de leur établissement des relations diplomatiques en 2023.

Il s’est déclaré convaincu que les relations entre les deux pays continueraient à atteindre des acquis plus complets, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'adaptation au changement climatique et de l'éducation. Les deux parties devraient renforcer davantage leur coopération dans la défense et la sécurité, a-t-il demandé.

Le Royaume-Uni souhaite contribuer au développement socio-économique du Vietnam et est prêt à apporter un soutien financier et matériel au pays pour l’aider à remplir ses engagements dans le domaine de la transition énergétique. Le Royaume-Uni souhaite aussi coopérer étroitement avec le Vietnam dans le domaine des énergies renouvelables, un atout du Royaume-Uni, a précisé l’ambassadeur.

Le président Vo Van Thuong a souhaité que l'ambassadeur encourage les entreprises britanniques à investir davantage au Vietnam, notamment dans les domaines dont le Vietnam en a besoin comme la croissance verte, la transformation numérique, l'innovation, la formation, l'éducation et la formation, la santé et la pharmacie.

Enfin, le dirigeant vietnamien a félicité le Royaume-Uni pour son achèvement des négociations en vue d'adhérer à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). Ce sera une condition importante pour les deux pays à promouvoir la coopération dans le commerce et l'investissement et le renforcement des liens économiques au niveau régional.