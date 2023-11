Le président Vo Van Thuong propose des orientations de coopération de l'IPEF

Le 16 novembre (heure locale), à San Francisco, aux États-Unis, a eu lieu une rencontre des dirigeants du Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity - IPEF). Le président vietnamien, Vo Van Thuong, y a participé.

Le président Vo Van Thuong prend la parole lors de la rencontre. Photo: VNA

Dans son discours, le président Vo Van Thuong a souligné que l'IPEF est un effort commun visant à renforcer la coopération et la coordination entre les économies dans le contexte d'un monde confronté à de nombreux changements, opportunités et défis. Selon lui, l'IPEF devrait être un modèle dynamique et efficace de connectivité économique, apportant des avantages pratiques aux populations, contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et dans le monde.

Afin de garantir que la coopération de l'IPEF maximise son potentiel et soit véritablement efficace, le dirigeant vietnamien a proposé trois orientations majeures pour la coopération dans les temps à venir.

Premièrement, l’IPEFF

doit être un mécanisme de coopération ouvert, inclusif et non discriminatoire, soutenant un système commercial multilatéral fondé sur des règles, saluer la participation de pays à l'intérieur et à l'extérieur de la région, soutenir et compléter d’autres initiatives de connectivité économique régionale.

Deuxièmement, la coopération doit répondre aux besoins de développement et équilibrer les intérêts des parties, respecter et prendre en compte les différences et caractéristiques uniques de chaque pays, attacher de l’importance au soutien technique et au renforcement des capacités.

Troisièmement, il est important d’encourager de nouveaux investissements dans la construction d’infrastructures, la transition vers les énergies propres et la production industrielle de haute technologie dans la région.

À la fin de la rencontre, une déclaration des dirigeants sur le Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité a été adoptée.-