Le président Vo Van Thuong offre de l'encens aux rois fondateurs Hung

Le président de la République, Vo Van Thuong (2e à partir de la droite), offre de l'encens aux rois Hung. Photo: VNA



Le président de la République, Vo Van Thuong, est allé offrir samedi 29 avril de l'encens aux rois Hung, dans la ville de Viêt Tri de la province de Phu Tho (Nord).

Plusieurs dirigeants de haut rang du Parti et de l’Etat, des responsables de ministères et organes de ressort central ainsi que de la province de Phu Tho, étaient présents, outre de nombreux habitants venus des quatres coins du pays et des Vietnamiens d’outre-mer.



La cérémonie d'offrande d'encens aux rois Hùng a commencé à 6h30 le 29 avril, soit le 10e jour du 3e mois lunaire, au sein des monuments dédiés aux rois Hung - fondateurs légendaires du pays.

Dans son allocution, le président du Comité populaire provincial de Phu Tho, Bui Van Quang, a exprimé ses sentiments et sa profonde reconnaissance envers les ancêtres, les informant des performances importantes enregistrées par le pays dans le processus de Renouveau, d'intégration au monde et de développement national.



Il a affirmé que les descendants des rois Hung s'uniraient et s'efforceraient de surmonter les défis et difficultés et de saisir les opportunités afin de rendre le Vietnam de plus en plus riche et puissant.



Lors de la cérémonie, le président Vo Van Thuong et les délégués des ressorts central et local ont déposé des fleurs et offert de l’encens aux rois Hung. Ils sont ensuite allés fleurir le relief décrivant la rencontre entre le Président Hô Chi Minh et des cadres et soldats locaux le 19 septembre 1954.



L’anniversaire de la mort des rois Hung, qui a lieu le 10e jour du 3e mois lunaire chaque année, est l'opportunité de commémorer et de glorifier ces premiers souverains du Vietnam. Cette fête, véritable retour aux sources, est célébrée par tous les Vietnamiens dans le pays comme dans le monde.