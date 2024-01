Le président Vo Van Thuong a rendu visite samedi 20 janvier et présenté ses vœux de Têt et cadeaux aux officiers et aux soldats du régiment 152 de la région militaire 9 en mission sur l’île de Thô Châu (également appelée Thô Chu) et aux habitants dans la province de Kiên Giang.

Le président Vo Van Thuong rend visite aux officiers et aux soldats du régiment 152 de la région militaire 9. Photo: VNA

Le chef de l’État était accompagné du membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti Phan Dinh Trac ; et du membre du Politburo, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville Nguyên Van Nên.



Il a hautement apprécié les efforts du régiment dans le maintien de la défense et de la sécurité nationales au cours de l’année écoulée avec le soutien et la coordination étroite de la population et des forces de la province de Kiên Giang ainsi que de la commune insulaire de Thô Châu.

Evoquant la position stratégique de la commune insulaire dans l’édification et la défense de la Patrie, le chef de l’Etat a souligné que la tâche importante et la priorité absolue du régiment consistaient à maintenir fermement la souveraineté nationale sur m’espace aérien et maritime de l’île de Thô Châu, la paix et le bonheur du peuple, à redoubler de vigilence, à ne pas se laisser faire ni surprendre en toute circonstance.



Il a demandé au Comité du Parti, à l’administration de la commune insulaire de Thô Châu de résoudre correctement les problèmes relatifs aux terrains et au logement des habitants, de mettre en place des installations de pêche et des abris contre les tempêtes, de veiller à la gestion de l’environnement et des ressources écologiques, ainsi qu’aux services de santé et à l’enseignement des enfants locaux.-VNA/VI