Le président Vo Van Thuong en route pour l’Autriche, l’Italie et le Vatican

Le président Vo Van Thuong et son épouse ont quitté Hanoi dimanche matin 23 juillet pour une visite officielle en Autriche et une visite d’État en Italie et une visite au Vatican du 23 au 28 juillet à l’invitation du président autrichien Alexander Van der Bellen, du président italien Sergio Mattarella et du pape François.

Le président Vo Van Thuong et son épouse Phan Thi Thanh Tâm quittent l’aéropport international de Nôi Bài, à Hanoi, pour une tournée en Autriche, en Italie et au Vatican, le 23 juillet. Photo: VNA

Il s’agit de la première visite en Autriche d’un président vietnamien au cours des 15 dernières années et du premier échange de délégations de chefs d’État entre le Vietnam, l’Italie et le Vatican au cours des sept dernières années. Elle marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques et le 10e anniversaire du partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Italie.Le couple présidentiel est accompagné notamment du chef de l’Office du président de la République Lê Khanh Hai, du ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, du ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyên Van Hung et de plusieurs vice-ministres.La tournée du président Vo Van Thuong en Autriche, en Italie et au Vatican vise à poursuivre la mise en œuvre de la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié et de développement fixée par le 13e Congrès national du Parti.Elle vise à promouvoir et à approfondir les relations de coopération bilatérales avec l’Autriche, l’Italie et le Vatican; via l’Autriche et l’Italie pour promouvoir les relations entre le Vietnam et l’Union européenne et contribuer à promouvoir les relations entre l’ASEAN et l’Union européenne. - VNA/VI