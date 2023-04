Le président Vo Van Thuong arrive à Vientiane pour une visite officielle au Laos

Le président Vo Van Thuong à l’aéroport international de Wattay, dans la capitale lao Vientiane. Photo: VNA

À 8h30 le 10 avril (heure locale), le président vietnamien, Vo Van Thuong, et la délégation de haut niveau l’accompagnant, sont arrivés à l’aéroport international de Wattay, dans la capitale lao Vientiane, entamant leur visite officielle au Laos à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith.

Dans un contexte d’évolutions complexes de la situation mondiale et régionale, la visite du président Vo Van Thuong au Laos montre le soutien fort et intégral du Vietnam au processus de rénovation, de relance, développement socio-économiques et d’intégration internationale du Laos.



Durant son séjour, le chef de l’État vietnamien assistera à une cérémonie d’accueil officielle et s’entretiendra avec le secrétaire général du Comité central du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith. Il assistera également à la signature d’accords de coopération entre les deux pays.

Le dirigeant vietnamien aura en outre des entrevues avec le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale du Laos et rencontrera les présidents des Comités centraux du Front lao pour la construction nationale (FLCN) et de l’Association d’amitié Laos-Vietnam.



Vo Van Thuong assistera de plus à un banquet officiel du secrétaire général du Comité central du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith, et rencontrera des représentants de l’ambassade du Vietnam et de la communauté vietnamienne au Laos.