Le président Vo Van Thuong arrive à Londres pour le sacre du roi Charles III

Le président Vo Van Thuong et la délégation vietnamienne sont arrivés jeudi après-midi 4 mai à l’aéroport international de Hearthrow, à Londres, au Royaume-Uni, entamant les activités du programme de participation au couronnement du roi Charles III, à l’invitation de la famille royale britannique.

Le président vietnamien Vo Van Thuong assistera au couronnement de Charles III. Photo : VNA

Le chef de l’Etat vietnamien est attendu à sa descente d’avion par des représentants de la famille royale britannique, l’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni Nguyên Hoàng Long et le personnel de l’ambassade.

Le président Vo Van Thuong et la délégation vietnamienne ont quitté l’aéroport international de Hearthrow pour leur hôtel à Londres où attendaient un grand nombre de membres des agences de représentation du Vietnam et d’étudiants vietnamiens au Royaume-Uni.

La présence du président vietnamien à cet événement traduit le respect et le soutien du Vietnam vis-à-vis de la famille royale du Royaume-Uni et du partenariat stratégique Vietnam-Royaume-Uni, a indiqué l’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyên Hoàng Long.

Le Royaume-Uni est le troisième partenaire commercial du Vietnam en Europe. Les deux pays ont signé l’Accord de libre-échange (ALE) le 29 décembre 2020 à Londres, sur le principe d’hériter de l’ALE entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), avec les ajustements nécessaires pour garantir le respect du cadre commercial entre les deux pays. Depuis, le commerce bilatéral ne cesse d’augmenter, de 16,4% en 2021 et de 6,5% en 2022, atteignant plus de 6,8 milliards de dollars en 2022, soit le triple par rapport à 2010.

L’ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew, a affirmé que les relations bilatérales se trouvaient désormais à un "moment très dynamique" avec de "réelles réalisations" enregistrées au cours des dernières années.

C’est en fait un très grand moment, a-t-il affirmé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA). La participation du dirigeant vietnamien à un grand événement de la famille royale est un signal pour les deux parties d’approfondir leur relation.

Durant son séjour, le président Vo Van Thuong devrait rencontrer le roi Charles III, la reine Camilla, des dirigeants du gouvernement britannique, du Parlement du Royaume-Uni, des ministres, des représentants de groupes, d’universités et d’organisations britanniques.

Au cours de la visite du président vietnamien au Royaume-Uni, les deux parties devraient également discuter des activités pour célébrer les 50 ans de relations diplomatiques et des domaines de coopération comme le commerce, le climat, l’énergie, la défense et la sécurité. – VNA/VI