Le président Vo Van Thuong à la rentrée scolaire de l'Académie de la défense nationale

Le président Vo Van Thuong a assisté le 12 septembre à Hanoï, à la rentrée scolaire 2023-2024 de l'Académie de la défense nationale - centre de formation et de recherche scientifique militaire de premier rang du pays. Le président Vo Van Thuong à la rentrée scolaire 2023-2024 de l'Académie de la défense nationale. Photo: VNA

S'exprimant lors de la cérémonie, le président Vo Van Thuong a salué les résultats obtenus par l'Académie pendant l’année scolaire précédente, apportant une contribution importante à la formation et à l'amélioration de la qualité des cadres du Parti, de l'État et des forces armées.

Dans le contexte d'évolutions compliquées et imprévisibles de la situation régionale et mondiale, le chef de l’État a demandé à l’Académie de continuer d'améliorer la qualité du travail d’entraînement, de formation et les cours de mise à jour des connaissances dans la défense et la sécurité nationales pour les hauts cadres du Parti et de l'État.