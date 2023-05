Le président Vo Van Thuong à la cérémonie de couronnement du roi Charles III

Le président vietnamien Vo Van Thuong et une bonne centaine de chefs d’État et de gouvernement ont assisté samedi 6 mai, à Londres, à la cérémonie de couronnement du roi Charles III.

Le président Vo Van Thuong (droite) et le roi Charles III . Photo : VNA

La cérémonie a eu lieu à 11h heure locale à l’abbaye de Westminster avec cinq rites principaux perpétués depuis plus de 1.000 ans. Le couronnement du roi était suivi de celui de la reine.

Lors d’une rencontre avec le roi Charles III, au nom des dirigeants du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam, le président Vo Van Thuong a chaleureusement félicité le roi, la reine, la famille royale et le peuple britannique, et s’est dit convaincu que sous son règne le Royaume-Uni serait de plus en plus prospère, affirmant que le Vietnam attache une grande importance au développement du partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni et que le roi et la famille royale continueront à soutenir activement la coopération multiforme entre les deux pays pour se développer plus profondément et plus globalement dans les temps à venir. Le dirigeant vietnamien a invité le Roi à à se rendre au Vietnam à un moment opportun.

Pour sa part, le roi Charles III a salué l’engagement du Vietnam d’atteindre la neutralité carbone d'ici 2050; affirmant que la famille royale et lui-même soutenaient le renouveau et le développement du Vietnam tout comme le Partenariat stratégique bilatéral.

Le président Vo Van Thuong et le Premier ministre britannique, Rishi Sunak. Photo : VNA

Le président Vo Van Thuong a aussi rencontré le Premier ministre britannique, Rishi Sunak. Estimant que les potentiels de coopération entre les deux pays étaient très grands, Rishi Sunak a souhaité une plus grande connexion avec le Vietnam et l’a remercié pour son soutien à l’adhésion du Royaume-Uni à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

À cette occasion, le président Vo Van Thuong a aussi rencontré les rois de Thailande et de Malaisie, les présidents philippin, slovaque, autrichien, les gouverneurs et les Premiers ministres de la République de Corée, de la Nouvelle Zélande et de l’Australie, les présidents de la Suisse, de la Slovaquie, de la Mongolie, le président du Conseil européen Charles Michel et le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) Mathias Cormann.

Lors des rencontres, les dirigeants des pays et des organisations internationales ont hautement apprécié les bonnes et efficaces relations avec le Vietnam et ont exprimé ses impressions pour les réalisations du développement socio-économique du Vietnam ces dernières années.

Dans l'après-midi du 6 mai (heure locale), le président Vo Van Thuong a quitté Londres, terminant avec succès le programme pour assister à la cérémonie de couronnement du roi Charles III du Royaume-Uni sur invitation de la famille royale et du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.- VNA/VI